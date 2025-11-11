В Турции откроется первый музей ароматов в городе Ыспарта

В городе Ыспарта на юго-западе Турции, известном своими розами, открывается первый в стране музей ароматов, сообщает Hürriyet Daily News.

Музей разместится в бывшей православной церкви, построенной греческой общиной в 1750 году.

«Мы выяснили, что эта церковь когда-то использовалась для производства парфюмов — здесь варили лаванду, а розовую воду применяли для лечения. Превратить её в музей ароматов было естественным решением. Ведь Ыспарта — родина ароматов», — отметил мэр города Шюкрю Бачдегирмен.

Музей станет одним из пяти подобных в мире и представит самую древнюю известную формулу духов, созданную 4500 лет назад из 16 ингредиентов, включая розу.

Посетители смогут не только увидеть редкие артефакты, но и ощутить ароматы древних цивилизаций — Месопотамии, Анатолии, Римской империи, Египта и Греции. В мастерских музея можно будет создать индивидуальный парфюм, подобранный под вкус и химию тела.

«Каждый аромат имеет свой уникальный код. Если человек вернётся через годы, мы сможем воссоздать именно тот запах, который он создал», — добавил Бачдегирмен.

Ыспарта производит около 90% лаванды Турции и обеспечивает 65% мирового спроса на розовое масло, являясь домом для более 800 эндемичных видов растений.