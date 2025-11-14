В Таиланде назревает «алкогольный бунт»: туристическая отрасль в панике из-за нового закона

Туристический бизнес Таиланда бьёт тревогу из-за нового Закона о контроле за алкогольными напитками, который вступил в силу 8 ноября 2025 года. Представители индустрии предупреждают: неопределённость, жёсткие ограничения и риск штрафов могут привести к падению турпотока именно в разгар высокого сезона.

Новый закон породил хаос: никто не понимает, как работать

Закон должен был заменить старую систему регулирования алкогольного рынка, но вместо ясности внёс путаницу.

Президент Ассоциации предпринимателей знаменитой туристической улицы Каосан, Сана-Нга Руангваттанакул, заявил, что представители ресторанного бизнеса и ночной индустрии не понимают, как применять нормы закона и какие санкции грозят за нарушение.

Главная проблема — риск штрафов до 10 000 батов для заведения и туриста, если гость продолжает пить алкоголь:

после 14:00 ,

или после 01:00 ночи,

даже если речь идёт о половине бокала пива.

Из-за этого уже несколько иностранных посольств выпустили предупреждения о поездках в Таиланд.

Индустрия требует разъяснений и смягчения ограничений

Свою обеспокоенность выразили:

Ассоциация производителей алкогольной продукции Таиланда

Ассоциация гостиничного бизнеса

представители ночных клубов

туристические операторы

В ближайшие дни организации готовятся представить премьер-министру Анутину Чарнвиракулу рекомендации, среди которых:

продление времени продажи алкоголя,

введение специальных «туристических зон» с более гибким регулированием.

«Нам нужна ясность как можно быстрее. Нынешняя неопределённость несёт серьёзные риски для туристического сезона и доходов бизнеса», — заявил Руангваттанакул.

Он подчеркнул, что европейские туристы — одна из ключевых групп посетителей — привыкли употреблять алкоголь и днём, и вечером. Жёсткие ограничения могут подтолкнуть их к выбору других направлений.

Некоторые страны уже предупредили своих граждан

Австралия выпустила официальный тревел-адвайзер.

Великобритания и США внимательно наблюдают за ситуацией.

«Если власти не отреагируют быстро, мы рискуем потерять иностранных туристов», — подчеркнул Руангваттанакул.

Высокий сезон стартовал с неожиданным спадом

Хотя ноябрь традиционно приносит рост доходов на 20–30%, а в некоторых регионах — до 50%, в этом году бизнес наблюдает «необычное затишье».

Операторы опасаются, что новые правила усугубят ситуацию.

Оппозиция: виновата некомпетентность правительства

Замгенсек партии «Пхеу Тай» Чанин Рунгтанакиат заявил, что возникшая неразбериха связана с тем, что власти не обновили нормативы после отмены десятилетнего запрета на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00.

По его словам:

постановление 1992 года устарело и слишком расплывчато,

туристические провинции, например Пхукет, должны иметь право смягчать правила,

регионы с мусульманским населением могут сохранять строгие ограничения.

Он также уточнил, что новый закон должен был облегчить работу мелких производств и винокурен, но подзаконные акты так и не были приняты — фактически все преимущества остались только на бумаге.

DIP рассказывает: где у туристов возникают проблемы с алкоголем

Ограничения на продажу и употребление алкоголя действуют во многих популярных странах:

Турция — формально запрещено пить в общественных местах, в религиозные праздники возможны ограничения.

— формально запрещено пить в общественных местах, в религиозные праздники возможны ограничения. Египет — алкоголь доступен главным образом в туристических зонах; во время Рамадана могут быть жёсткие запреты.

— алкоголь доступен главным образом в туристических зонах; во время Рамадана могут быть жёсткие запреты. ОАЭ — пить можно только в лицензированных местах; нарушение правил грозит высокими штрафами.

— пить можно только в лицензированных местах; нарушение правил грозит высокими штрафами. Мальдивы — алкоголь только на курортах; его ввоз запрещён.

— алкоголь только на курортах; его ввоз запрещён. Индия — в некоторых штатах действует «сухой закон».

— в некоторых штатах действует «сухой закон». Индонезия (Бали) — алкоголь доступен, но употребление на улицах не приветствуется.

— алкоголь доступен, но употребление на улицах не приветствуется. Шри-Ланка — строгие запреты в религиозные дни, пить на улице нежелательно.

Эксперты рекомендуют каждому туристу заранее узнавать местные правила, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.