В Таиланде назревает «алкогольный бунт»: туристическая отрасль в панике из-за нового закона

Туристический бизнес Таиланда бьёт тревогу из-за нового Закона о контроле за алкогольными напитками, который вступил в силу 8 ноября 2025 года. Представители индустрии предупреждают: неопределённость, жёсткие ограничения и риск штрафов могут привести к падению турпотока именно в разгар высокого сезона.
Новый закон породил хаос: никто не понимает, как работать
Закон должен был заменить старую систему регулирования алкогольного рынка, но вместо ясности внёс путаницу.
Президент Ассоциации предпринимателей знаменитой туристической улицы Каосан, Сана-Нга Руангваттанакул, заявил, что представители ресторанного бизнеса и ночной индустрии не понимают, как применять нормы закона и какие санкции грозят за нарушение.
Главная проблема — риск штрафов до 10 000 батов для заведения и туриста, если гость продолжает пить алкоголь:
-
после 14:00,
-
или после 01:00 ночи,
даже если речь идёт о половине бокала пива.
Из-за этого уже несколько иностранных посольств выпустили предупреждения о поездках в Таиланд.
Индустрия требует разъяснений и смягчения ограничений
Свою обеспокоенность выразили:
-
Ассоциация производителей алкогольной продукции Таиланда
-
Ассоциация гостиничного бизнеса
-
представители ночных клубов
-
туристические операторы
В ближайшие дни организации готовятся представить премьер-министру Анутину Чарнвиракулу рекомендации, среди которых:
-
продление времени продажи алкоголя,
-
введение специальных «туристических зон» с более гибким регулированием.
«Нам нужна ясность как можно быстрее. Нынешняя неопределённость несёт серьёзные риски для туристического сезона и доходов бизнеса», — заявил Руангваттанакул.
Он подчеркнул, что европейские туристы — одна из ключевых групп посетителей — привыкли употреблять алкоголь и днём, и вечером. Жёсткие ограничения могут подтолкнуть их к выбору других направлений.
Некоторые страны уже предупредили своих граждан
-
Австралия выпустила официальный тревел-адвайзер.
-
Великобритания и США внимательно наблюдают за ситуацией.
«Если власти не отреагируют быстро, мы рискуем потерять иностранных туристов», — подчеркнул Руангваттанакул.
Высокий сезон стартовал с неожиданным спадом
Хотя ноябрь традиционно приносит рост доходов на 20–30%, а в некоторых регионах — до 50%, в этом году бизнес наблюдает «необычное затишье».
Операторы опасаются, что новые правила усугубят ситуацию.
Оппозиция: виновата некомпетентность правительства
Замгенсек партии «Пхеу Тай» Чанин Рунгтанакиат заявил, что возникшая неразбериха связана с тем, что власти не обновили нормативы после отмены десятилетнего запрета на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00.
По его словам:
-
постановление 1992 года устарело и слишком расплывчато,
-
туристические провинции, например Пхукет, должны иметь право смягчать правила,
-
регионы с мусульманским населением могут сохранять строгие ограничения.
Он также уточнил, что новый закон должен был облегчить работу мелких производств и винокурен, но подзаконные акты так и не были приняты — фактически все преимущества остались только на бумаге.
DIP рассказывает: где у туристов возникают проблемы с алкоголем
Ограничения на продажу и употребление алкоголя действуют во многих популярных странах:
- Турция — формально запрещено пить в общественных местах, в религиозные праздники возможны ограничения.
- Египет — алкоголь доступен главным образом в туристических зонах; во время Рамадана могут быть жёсткие запреты.
- ОАЭ — пить можно только в лицензированных местах; нарушение правил грозит высокими штрафами.
- Мальдивы — алкоголь только на курортах; его ввоз запрещён.
- Индия — в некоторых штатах действует «сухой закон».
- Индонезия (Бали) — алкоголь доступен, но употребление на улицах не приветствуется.
- Шри-Ланка — строгие запреты в религиозные дни, пить на улице нежелательно.
Эксперты рекомендуют каждому туристу заранее узнавать местные правила, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.