В Париже пройдет лотерея: победители смогут быть похоронены рядом с Джимом Моррисоном и Оскаром Уайльдом

Париж объявил необычную лотерею: вместо денежного приза победители получат возможность быть похороненными на одном из самых известных кладбищ города.

Как сообщает мэрия, цель проекта — восстановить старинные захоронения и дать парижанам шанс на редкие места для погребения в пределах столицы.

Городские кладбища переполнены с начала XX века, а освобождение заброшенных участков осложнено местными законами.

Теперь победители лотереи смогут приобрести и отреставрировать одну из 30 гробниц на трёх кладбищах. Мэрия сдаст участки в аренду тем, кто выполнит требования по реставрации.

«В последние десятилетия посетители кладбищ проявляют интерес к восстановлению исторических памятников в обмен на концессию участка», — говорится в заявлении мэрии, опубликованном CNN.

Доступные участки включают:

10 мест на Пер-Лашез , где покоятся Джим Моррисон , Оскар Уайльд и Эдит Пиаф ;

10 на Монпарнасе , где похоронены Жан-Поль Сартр , Симона де Бовуар и Сьюзан Зонтаг ;

10 на Монмартре, где находятся могилы Эдгара Дега, Эмиля Золя и Вацлава Нижинского.

Каждую гробницу можно приобрести за €4000, при этом победители должны оплатить реставрационные работы. После этого они смогут оформить аренду участка — от €976 за 10 лет до €17 668 за бессрочное пользование.

Участие в лотерее стоит €125, приём заявок продлится до 31 декабря.