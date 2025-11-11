ГлавнаяТуризмВ Париже пройдет лотерея: победители смогут быть похоронены рядом с Джимом Моррисоном...
ТуризмФранция

В Париже пройдет лотерея: победители смогут быть похоронены рядом с Джимом Моррисоном и Оскаром Уайльдом

Незвична ініціатива має на меті реставрацію старих могил і дає мешканцям Парижа шанс отримати місце на престижних кладовищах міста.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Париж проводить лотерею: переможці зможуть бути поховані поруч із Джимом Моррісоном та Оскаром Вайльдом

Париж объявил необычную лотерею: вместо денежного приза победители получат возможность быть похороненными на одном из самых известных кладбищ города.

Как сообщает мэрия, цель проекта — восстановить старинные захоронения и дать парижанам шанс на редкие места для погребения в пределах столицы.

Городские кладбища переполнены с начала XX века, а освобождение заброшенных участков осложнено местными законами.

В Париже пройдет лотерея: победители смогут быть похоронены рядом с Джимом Моррисоном и Оскаром Уайльдом

Теперь победители лотереи смогут приобрести и отреставрировать одну из 30 гробниц на трёх кладбищах. Мэрия сдаст участки в аренду тем, кто выполнит требования по реставрации.

«В последние десятилетия посетители кладбищ проявляют интерес к восстановлению исторических памятников в обмен на концессию участка», — говорится в заявлении мэрии, опубликованном CNN.

В Париже пройдет лотерея: победители смогут быть похоронены рядом с Джимом Моррисоном и Оскаром Уайльдом

Доступные участки включают:

  • 10 мест на Пер-Лашез, где покоятся Джим Моррисон, Оскар Уайльд и Эдит Пиаф;

  • 10 на Монпарнасе, где похоронены Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Сьюзан Зонтаг;

  • 10 на Монмартре, где находятся могилы Эдгара Дега, Эмиля Золя и Вацлава Нижинского.

Каждую гробницу можно приобрести за €4000, при этом победители должны оплатить реставрационные работы. После этого они смогут оформить аренду участка — от €976 за 10 лет до €17 668 за бессрочное пользование.

Участие в лотерее стоит €125, приём заявок продлится до 31 декабря.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал