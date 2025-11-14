В Египте запущен первый скоростной поезд: почему это важно для туристов

Египет сделал исторический шаг в модернизации транспортной системы — в стране представили первый высокоскоростной поезд, который в будущем соединит крупнейшие города, включая популярные курорты Красного моря. Это событие имеет большое значение как для жителей страны, так и для миллионов туристов.

Компания Siemens Mobility официально продемонстрировала высокоскоростной поезд Velaro правительству Египта во время выставки TransMEA 2025 в Каире. Параллельно региональный поезд Desiro High-Capacity (HC) успешно завершил первый тестовый рейс недалеко от столицы. Он станет основой нового скоростного сообщения между Каиром, Александрией и Эль-Айн-Сохной.

Египетские власти рассматривают запуск Velaro и Desiro HC как ключевую часть масштабной программы модернизации инфраструктуры. Согласно прогнозам Siemens, будущая сеть высокоскоростных железных дорог охватит до 90% населения страны.

Velaro: начало новой эпохи

Поезд Velaro рассчитан на 489 пассажиров и развивает скорость до 250 км/ч. Он создан специально для жаркого климата и песчаных пустынь Египта.

Новая транспортная система будет включать более 2000 км высокоскоростных линий, соединяющих все крупные города. После завершения строительства Египет получит шестую по протяжённости сеть высокоскоростных магистралей в мире.

Desiro HC: «Суэцкий канал на рельсах»

Того же дня Desiro HC успешно прошёл первый тестовый рейс по новой линии недалеко от депо «6 Октября». Новый 660-километровый маршрут, известный как «Зелёная линия», свяжет Каир с Александрией и Эль-Айн-Сохной. Из-за своей стратегической важности его уже прозвали «Суэцким каналом на рельсах».

Siemens также обеспечит 15-летнее обслуживание 41 поезда Velaro, 94 поездов Desiro HC и 41 локомотива Vectron.

Комментарий властей и Siemens

Министр транспорта Египта Камель Эль-Вазир отметил:

«Запуск регионального поезда Desiro и появление Velaro — это ключевой этап в реализации стратегии модернизации. Высокоскоростная сеть изменит подход к пассажирским перевозкам, сократит время в пути и улучшит транспортную связанность городов».

Президент Siemens AG Роланд Буш добавил:

«Мы наблюдаем формирование будущего мобильности в Египте. Премьера Velaro и первый запуск Desiro — символы прогресса и успешного сотрудничества».

Что это значит для туристов: объясняет DIP

Развитие сети высокоскоростных поездов открывает туристам совершенно новые возможности путешествий.

1. Существенное сокращение времени в пути

Маршрут из Хургады или Шарм-эль-Шейха в Каир, который автобусом занимает 6–8 часов, по скоростной железной дороге может сократиться до 2–3 часов.

2. Более высокая безопасность

Железнодорожный транспорт безопаснее междугородних автобусов, которые нередко попадают в аварии. Скоростные поезда обеспечивают стабильную и надёжную поездку.

3. Комфорт на уровне авиаперевозок

Удобные сиденья, кондиционирование, возможность передвигаться по вагону, санитарные комнаты и панорамные виды делают поездки гораздо приятнее.

4. Новые комбинированные маршруты

Туристы смогут легко сочетать пляжный отдых с посещением исторических достопримечательностей:

Каир — пирамиды Гизы

Луксор — Долина царей

Абу-Симбел — храмы Рамсеса II

5. Рост туристической привлекательности Египта

Современная инфраструктура делает страну более комфортной и конкурентоспособной в глазах европейских и ближневосточных туристов.

Развитие высокоскоростных магистралей способно превратить Египет в одну из самых удобных и доступных стран для путешествий в регионе.