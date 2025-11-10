В Египте арестовали трёх туристов за обнажённые фото у пирамиды Хеопса

Египетские власти задержали трёх туристов, которые позировали голыми в районе пирамид Гизы, нарушив местные законы о приличии, сообщает Al-Ahram.
Detienen a tres turistas en Egipto por intentar tomarse fotos desnudos en la Gran Pirámide de Guiza.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/MB6p5JLeG4
— Latinus (@latinus_us) November 9, 2025
Предварительное расследование показало, что туристы попытались сделать обнажённые снимки на фоне пирамиды Хеопса. Они были задержаны на месте.
На допросе задержанные признались в содеянном и заявили, что не знали о запрете подобных действий в Египте, поскольку в их странах это не считается преступлением.
Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámideshttps://t.co/4qsOyujeuj
— El Universal Cultura (@Univ_Cultura) November 9, 2025
На туристов был составлен полицейский протокол, после чего их передали прокуратуре. Национальность задержанных не раскрывается.