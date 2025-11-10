В Египте арестовали трёх туристов за обнажённые фото у пирамиды Хеопса

ГлавнаяЕгипетВ Египте арестовали трёх туристов за обнажённые фото у пирамиды Хеопса
Іноземці позували без одягу поруч із пірамідами в Гізі, порушивши закони країни про громадську мораль.

В Єгипті заарештували трьох туристів за оголені фото біля піраміди Хеопса
Landscape of the great pyramids of Giza, Egypt

Египетские власти задержали трёх туристов, которые позировали голыми в районе пирамид Гизы, нарушив местные законы о приличии, сообщает Al-Ahram.

Предварительное расследование показало, что туристы попытались сделать обнажённые снимки на фоне пирамиды Хеопса. Они были задержаны на месте.

На допросе задержанные признались в содеянном и заявили, что не знали о запрете подобных действий в Египте, поскольку в их странах это не считается преступлением.

На туристов был составлен полицейский протокол, после чего их передали прокуратуре. Национальность задержанных не раскрывается.

