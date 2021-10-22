Туроператоры начали продажи туров на 2023: конец пандемии определило основные направления отдыха

Туристы по-прежнему готовы отдыхать и ждут только окончании пандемии и связанных с ней «внезапных» карантинов. Этим руководствуется британский туроператор Jet2 Holidays, который выставил в продажу программу летнего сезона 2023 — это рекордный временной промежуток между началом продаж туров и стартом самого сезона. Интересно, последуют примеру британцев украинские туроператоры?

Согласно заявлению Jet2 Holidays, продают начато «в соответствии с высоким спросом со стороны клиентов. Туристы надеются, что хотя бы через два года пандемия перестанет «отменять» поездки и они смогут отдохнуть.

В число первых направлений, которые поступят в продажу в рамках программы летнего сезона 2023, согласно заявлению туроператора, входят Канарские острова, Балеарские острова, а также материковая Испания, далее следуют Греция, Турция, Италия, Кипр, Хорватия и Португалия. В рамках программы летнего сезона 2023 Jet2holidays планирует осуществить более 135 еженедельных рейсов на Канарские острова, более 150 еженедельных рейсов в Балеарские острова, примерно 200 еженедельных рейсов в 14 пунктов назначения в Греции и примерно 120 еженедельных рейсов в Турцию.

Что касается пунктов отправления, то в основном британский туроператор рассчитывает на регионы. Вылеты будут выполняться в первую очередь из аэропортов Белфаста, Бирмингема, Бристоля, Манчестера и Станстед.

Источник: Турпром