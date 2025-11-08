ГлавнаяТуризмТуризм в Турции бьёт рекорды — страна заработала более $24 млрд за...
Туризм в Турции бьёт рекорды — страна заработала более $24 млрд за три месяца

Країна зміцнює позиції серед провідних туристичних дестинацій Середземномор’я завдяки міжнародним мандрівникам і зростанню попиту на оздоровчий та культурний відпочинок.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Туреччина побила рекорд: понад $24 мільярди прибутку від туризму за літо 2025 року

С июля по сентябрь Турция получила $24,26 млрд туристических доходов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat).

За три месяца страну посетили 23,6 миллиона человек, преимущественно иностранные туристы и турки, живущие за границей.

Главный драйвер — иностранцы

Иностранные путешественники обеспечили $24,05 млрд, а транзитные пассажиры добавили $211 млн.

Турки из диаспоры внесли 16,1% ($3,9 млрд) — чаще всего совмещая семейные визиты с путешествиями по стране.

Основная часть расходов пришлась на индивидуальные поездки ($15,97 млрд), в то время как турпакеты составили 33,6%.

Среди категорий расходов лидируют питание (19,9%), транспорт (11,1%) и проживание (17,3%).

Сонце, історія і мільярди: Туреччина пережила найприбутковіше літо десятиліття

Рост медицинского и культурного туризма

Особенно быстро развивается оздоровительный туризм (+20,3%), включая термальные источники Памуккале и медицинские центры Антальи.

Культурные туры (73,8%) остаются главным мотивом поездок, тогда как 17,3% путешествуют, чтобы навестить родственников.

Средний расход одного туриста на сутки составил около $100, а у турков, возвращающихся из-за границы, — $64.

Активность турецких путешественников

Расходы граждан Турции на поездки за границу выросли на 32,3%, достигнув $2,48 млрд. Это отражает повышение доходов среднего класса и растущую популярность путешествий по Европе и Азии.

Таким образом, Турция не просто восстанавливает туризм после пандемии — она трансформирует его, делая ставку на качество, здоровье и культуру.

