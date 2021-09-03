Туризм в Испании увеличился на 78% в этом году по сравнению с 2020 годом

Число международных туристов, прибывающих в Испанию, вернулся до уровня, предшествующего пандемии, при этом в этом году было зарегистрировано увеличение на 78,3 процента, а в июле было зарегистрировано в общей сложности 4,4 миллиона прибытий.

По данным Испанского статистического института (INE), рост был отмечен в прибытия из Франции на 874 189 туристов, составляет 19,9% от всех прибывших. Кроме того, 707 331 турист прибыл из Германии (на 64,5 процента больше, чем в прошлом году) и 555 183 туриста из Великобритании, на 46,5 процента больше, чем в 2020 году.

«Лето было очень хорошим. У нас есть отели, которые даже лучше, чем в августе 2019 », — сказал для El Pais президент AC Hotels by Marriott Антонио Каталонии.

Кроме того, данные INE показывают, что жители Испании сделали 14,9 миллиона бронирований отелей в июле 2020 по сравнению с 14,8 миллионами в 2019 году. Внутренний туризм также стал свидетелем небольшого увеличения в июле с 5,8 миллиона внутренних туристов по сравнению с 5,7 миллиона в 2019 году.

Однако в этом году международный туризм потратил меньше денег в Испании, отметив снижение на 60%, что составило 11500000 евро в июле по сравнению с 28300000 евро за тот же период в 2019 году.

Однако, хотя с начала года количество туристов увеличилось, они снизились на 25,8% по сравнению с прошлым годом. Более того, график показывает, что число международных туристских прибытий увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом, с 2,4 миллиона до 4,3 миллиона в 2021 году, но снизилось на 5,5 миллиона по сравнению с 2019 годом.

В феврале 2021 в стране было зарегистрировано самая низкая количество международных туристов — всего 284 311 человек, тогда как в июле было зарегистрировано 4,4 миллиона международных туристов.

Балеарские острова были лучшим местом для международных туристов 1320144 прибывших, что составило 30 процентов от общего числа прибывших, за ними следуют регион Каталония с 18,5 процента всех прибывших (814310 человек) и Валенсия с 607214 прибывшими, что составляет 13 8 процента всех прибывших.

Прибывшие из Германии составили большинство туристов, зарегистрированных на Балеарских и Канарских островах, тогда как в Андалусии наибольшее количество посещений составили 87 166 туристов из стран Северной Европы. С другой стороны, Мадрид был любимым местом для американцев: в июле город посетили 46 459 человек.

Более того, хотя это число является многообещающим, на данный момент период 2020-2021 годов был хуже сезоном для туризма в Испании, зафиксировав самое низкое количество прибытий за последние два десятилетия.

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что по состоянию на 3 сентября в Испании было зарегистрировано десять смертей, связанных с коронавирусов, и 3517 положительных случаев. С момента вспышки COVID-19 в Испании зарегистрировано 84472 случая смерти и 4861883 случая заражения этим вирусом.

Однако, Испания осуществляет активную вакцинацию, при этом 88,1% населения вакцинированы первой прививкой вируса, а 78,1% всего населения вакцинированы полностью.