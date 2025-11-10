Туризм в Греции бьёт рекорды в 2025 году — выдержит ли страна такую нагрузку?

Греция переживает рекордный туристический сезон.
По данным INSETE, за первые девять месяцев 2025 года страну посетили 23,8 миллиона иностранных туристов — это на 5,5% больше, чем годом ранее.
Рост делает Грецию не только чемпионом Средиземноморья, но и одной из самых быстро восстанавливающихся экономик региона.
Афины и Крит — лидеры сезона
-
Афины: 7 млн прибывших (+9,6%)
-
Салоники: +10%
-
Пелопоннес: +11%
-
Крит: 5 млн туристов (+4,6%)
На Кикладах, напротив, зафиксировано снижение на 6,4% — прежде всего из-за ограничения посещений Санторини.
Инфраструктура не справляется с наплывом
По отчёту Национального банка Греции, нынешняя модель островного туризма достигает предела.
В пиковый сезон плотность туристов на островах достигает 33 человек на квадратный километр, тогда как на материке — всего 2–3.
Инвестиции в инфраструктуру при этом не увеличивались почти 20 лет. Чтобы сохранить конкурентоспособность, стране потребуется €35 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия.
Годовые расходы должны вырасти с €2 млрд до €3,5 млрд, включая модернизацию транспорта, энергетики, водоснабжения и переработки отходов.
Возможные решения
Эксперты предлагают использовать налоги с отелей и круизов, а также средства ЕС для инвестиций в инфраструктуру.
Фонд TAIPED уже продаёт туристические активы — курорты и марины — чтобы направить вырученные средства на развитие.
Главное препятствие — медленное администрирование и нехватка кадров на местах.
Баланс между успехом и будущим
Туризм обеспечивает 20% ВВП и каждое пятое рабочее место в стране.
Но стремительный рост несёт угрозу — перегруженные острова, дефицит воды и отходы могут разрушить природное очарование Греции.
Перед страной стоит выбор:
использовать рекордный успех для создания устойчивой туристической модели или столкнуться с последствиями собственных достижений.