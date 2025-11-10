Туризм в Греции бьёт рекорды в 2025 году — выдержит ли страна такую нагрузку?

Греция переживает рекордный туристический сезон.

По данным INSETE, за первые девять месяцев 2025 года страну посетили 23,8 миллиона иностранных туристов — это на 5,5% больше, чем годом ранее.

Рост делает Грецию не только чемпионом Средиземноморья, но и одной из самых быстро восстанавливающихся экономик региона.

Афины и Крит — лидеры сезона

Афины: 7 млн прибывших (+9,6%)

Салоники: +10%

Пелопоннес: +11%

Крит: 5 млн туристов (+4,6%)

На Кикладах, напротив, зафиксировано снижение на 6,4% — прежде всего из-за ограничения посещений Санторини.

Инфраструктура не справляется с наплывом

По отчёту Национального банка Греции, нынешняя модель островного туризма достигает предела.

В пиковый сезон плотность туристов на островах достигает 33 человек на квадратный километр, тогда как на материке — всего 2–3.

Инвестиции в инфраструктуру при этом не увеличивались почти 20 лет. Чтобы сохранить конкурентоспособность, стране потребуется €35 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия.

Годовые расходы должны вырасти с €2 млрд до €3,5 млрд, включая модернизацию транспорта, энергетики, водоснабжения и переработки отходов.

Возможные решения

Эксперты предлагают использовать налоги с отелей и круизов, а также средства ЕС для инвестиций в инфраструктуру.

Фонд TAIPED уже продаёт туристические активы — курорты и марины — чтобы направить вырученные средства на развитие.

Главное препятствие — медленное администрирование и нехватка кадров на местах.

Баланс между успехом и будущим

Туризм обеспечивает 20% ВВП и каждое пятое рабочее место в стране.

Но стремительный рост несёт угрозу — перегруженные острова, дефицит воды и отходы могут разрушить природное очарование Греции.

Перед страной стоит выбор:

использовать рекордный успех для создания устойчивой туристической модели или столкнуться с последствиями собственных достижений.