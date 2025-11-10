Туризм на Кубе в кризисе: количество иностранных туристов сократилось на 20%

Резкое падение в одной из ключевых отраслей экономики

Туризм, долгие годы считавшийся локомотивом кубинской экономики, переживает серьезный спад. Согласно свежим данным Национального управления статистики и информации (ONEI), за первые десять месяцев 2025 года число иностранных туристов сократилось на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Пустующие отели, отменённые бронирования и закрытые кафе — всё это отражает масштаб проблемы. Отрасль, располагающая 84 000 гостиничных номеров и участвующая в 19 международных гостиничных сетях, переживает самый сложный период за десятилетия.

«Эта статистика подтверждает, насколько глубоким стал кризис», — отмечает кубинский экономист Педро Монреаль. — «Последствия ощущают все — от владельцев такси до ремесленников, которые жили за счёт туристов».

Основные рынки тоже падают

Падение наблюдается практически по всем ключевым направлениям:

Страна Туристы 2024 Туристы 2025 Изменение Канада 695,557 559,715 –19.5% США 110,538 88,849 –19.6% Россия ~146,000 ~92,000 –37% Германия — — –43% Испания — — –27%

Канада остаётся крупнейшим источником турпотока, но именно здесь наблюдается самое сильное снижение. Путешествия из США продолжают ограничиваться санкциями, а европейцы всё чаще отказываются от Кубы из-за роста цен на перелёты и политической напряженности.

Небольшой рост зафиксирован лишь в Латинской Америке: Аргентина +7%, Колумбия +11%, Перу +27%. Однако эти цифры не способны компенсировать общее падение.

Энергетический кризис — невидимая причина спада

Главная скрытая угроза — энергетический кризис, который усилился в 2025 году. Постоянные отключения электричества, нехватка топлива и перебои с транспортом парализуют повседневную жизнь и работу предприятий.

Гостиницы особенно страдают: генераторы работают круглосуточно, чтобы поддерживать кондиционеры и освещение, что резко повышает расходы.

«Когда отпуск превращается в ожидание, пока включат свет, туристы просто выбирают другие направления», — говорит владелец отеля в Варадеро.

Эти перебои бьют и по промышленности, и по сельскому хозяйству, создавая цепную реакцию в экономике, уже ослабленной инфляцией и дефицитом.

Мрачные прогнозы

По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского региона (ECLAC):

ВВП Кубы сократится на 1,5% в 2025 году ,

а в 2026-м прогнозируется лишь незначительный рост на 0,1%, при условии стабилизации энергоснабжения.

Правительство пытается стимулировать отрасль налоговыми льготами и инвестиционными программами, но эксперты считают, что без структурных реформ восстановление невозможно.

Рай под давлением

Куба по-прежнему славится своими пляжами, культурой и музыкой, но этого уже недостаточно, чтобы вернуть поток туристов. Без устойчивой энергетики, современных инвестиций и доверия международных партнёров страна рискует потерять даже тех, кто всё ещё верен её очарованию.

Туризм, некогда главный источник дохода, сегодня стал больной точкой экономики. Чтобы вновь стать «жемчужиной Карибов», Кубе предстоит не просто ждать перемен — а перестроить систему с нуля.