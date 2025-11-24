ГлавнаяКитайТуризм Макао почти полностью восстановился: 2025 год стал прорывным
КитайТуризм

Туризм Макао почти полностью восстановился: 2025 год стал прорывным

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Макао майже повністю відновило туризм: 2025 рік став переломним

Макао принял 33 млн туристов за 10 месяцев — это 99% от доковидного уровня и одно из самых быстрых восстановлений в Азии.

Макао, где восточная традиция встречается с западной роскошью, а казино соседствуют с гастрономическими фестивалями и культурными шоу, продолжает впечатляющее возвращение в мировые турлидеры. С января по октябрь 2025 года город посетили 33 млн человек, что на 14,1% больше, чем годом ранее.

Иностранный поток также растёт — 2,15 млн международных туристов, плюс 13,6%. Гостиницы демонстрируют солидную загрузку — 89,3%.

MGTO усиливает международное продвижение, а политика правительства на 2025 год делает ставку на расширение концепции «туризм +» — гастрономия, MICE, спорт, крупные мероприятия.

Данные, которые говорят сами за себя

Китай остаётся ключевым рынком, но растущий международный поток показывает: Макао успешно выходит за рамки образа «города казино». Промо в Большом заливе, интегрированные туры с Гонконгом и активная рекламная кампания расширили аудиторию.

Рекордный Золотой неделя

С 1 по 8 октября:
143 000 туристов ежедневно
191 000 — пик в сутки
1,14 млн посещений за 8 дней

Праздничная программа — шоу, выступления, фестивали — помогла Макао провести один из самых успешных недельных периодов в истории.

Интернет-прорыв

MGTO развивает цифровой маркетинг: более 10 млн подписчиков в соцсетях. Блогеры, спецпроекты, мероприятия «Star Macao» сделали город вирусным среди молодёжи.

Награды:
• в топ-10 направлений по уровню удовлетворённости китайских туристов
• «Самое популярное международное направление» на MATTA-2025
• высокие оценки в рейтинге Muslim-Friendly Destinations

«Туризм +»: новая формула Макао

гастрономия — карнавал 2025 року з 35 містами UNESCO
MICE — рост числа участников выставок и конференций
мегасобытия — фестивали света, концерты, шоу
спорт — Гран-при Макао, Национальные игры

Эта модель увеличивает длительность поездок и расходы гостей.

Что дальше

По прогнозам, Макао завершит 2025 год с 38–39 млн туристов. Город не просто восстановился — он активно формирует новый образ многофункционального международного направления.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал