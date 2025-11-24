Туризм Макао почти полностью восстановился: 2025 год стал прорывным

Макао принял 33 млн туристов за 10 месяцев — это 99% от доковидного уровня и одно из самых быстрых восстановлений в Азии.

Макао, где восточная традиция встречается с западной роскошью, а казино соседствуют с гастрономическими фестивалями и культурными шоу, продолжает впечатляющее возвращение в мировые турлидеры. С января по октябрь 2025 года город посетили 33 млн человек, что на 14,1% больше, чем годом ранее.

Иностранный поток также растёт — 2,15 млн международных туристов, плюс 13,6%. Гостиницы демонстрируют солидную загрузку — 89,3%.

MGTO усиливает международное продвижение, а политика правительства на 2025 год делает ставку на расширение концепции «туризм +» — гастрономия, MICE, спорт, крупные мероприятия.

Данные, которые говорят сами за себя

Китай остаётся ключевым рынком, но растущий международный поток показывает: Макао успешно выходит за рамки образа «города казино». Промо в Большом заливе, интегрированные туры с Гонконгом и активная рекламная кампания расширили аудиторию.

Рекордный Золотой неделя

С 1 по 8 октября:

• 143 000 туристов ежедневно

• 191 000 — пик в сутки

• 1,14 млн посещений за 8 дней

Праздничная программа — шоу, выступления, фестивали — помогла Макао провести один из самых успешных недельных периодов в истории.

Интернет-прорыв

MGTO развивает цифровой маркетинг: более 10 млн подписчиков в соцсетях. Блогеры, спецпроекты, мероприятия «Star Macao» сделали город вирусным среди молодёжи.

Награды:

• в топ-10 направлений по уровню удовлетворённости китайских туристов

• «Самое популярное международное направление» на MATTA-2025

• высокие оценки в рейтинге Muslim-Friendly Destinations

«Туризм +»: новая формула Макао

• гастрономия — карнавал 2025 року з 35 містами UNESCO

• MICE — рост числа участников выставок и конференций

• мегасобытия — фестивали света, концерты, шоу

• спорт — Гран-при Макао, Национальные игры

Эта модель увеличивает длительность поездок и расходы гостей.

Что дальше

По прогнозам, Макао завершит 2025 год с 38–39 млн туристов. Город не просто восстановился — он активно формирует новый образ многофункционального международного направления.