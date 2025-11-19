Туристы в шоке: Турция усиливает контроль уличной еды после серии отравлений

Власти Турции объявили о масштабных проверках точек уличной еды после нескольких резонансных случаев пищевых отравлений. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, передаёт TRT Haber.
Масштаб инспекций
С начала года проведено 1 143 000 проверок.
Наложено 26 591 штраф на сумму 2,265 млрд лир (46,2 млн евро).
506 дел передано в прокуратуру.
Министр напомнил, что Турция регулярно публикует перечни компаний, уличённых в фальсификациях и опасных практиках.
Новый контроль за пестицидами
Юмаклы также представил систему, по которой покупать препараты для защиты растений можно будет только по рецепту уполномоченного агронома. Это направлено на борьбу с незаконным использованием пестицидов.
Приложение для мгновенных жалоб
Параллельно создаётся мобильное приложение, через которое граждане смогут сообщать о нарушениях в объектах питания, а контролирующие органы будут реагировать оперативно.
Смертельный случай в Стамбуле стал спусковым механизмом
Юмаклы прокомментировал дело о четырёх погибших членах семьи в одном из отелей Стамбула. Расследование продолжается, и виновные понесут наказание.
После трагедии начались усиленные проверки всех точек продажи еды — от ресторанов до уличных ларьков. Инспекторы проверяют условия хранения, сроки годности, чистоту и риски загрязнения.
Министр призвал муниципалитеты закрывать нелегальные точки и ужесточить выдачу разрешений.