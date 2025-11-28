Туристов в Испании предупредят о цунами в случае «катастрофического» землетрясения

ГлавнаяИспанияТуристов в Испании предупредят о цунами в случае «катастрофического» землетрясения
На юге Испании туристы и местные жители получили резкие тревожные уведомления на телефоны: в регионе Кадиса прошли масштабные учения по реагированию на цунами. Сценарий был построен по аналогии с Лиссабонским землетрясением 1755 года, магнитуда которого достигала 8 баллов.

В тренировках участвовали более 20 000 человек, включая сотрудников экстренных служб, жителей, школьников и работников гостиниц. В районах с большим количеством иностранцев власти развернули штабы и провели эвакуации в учебных заведениях.

Туристов, проживающих в прибрежных отелях, задействовали в вертикальной эвакуации — подъёме на верхние этажи зданий. Среди объектов — Playa Victoria, Senator Cadiz и Parador Atlantico.

Полиция, пожарные и гражданская оборона отрабатывали громкоговорители, сирены, сигнальные колокола и систему ES-Alert. Жителей попросили предупредить пожилых соседей, чтобы те не пугались резкого телефонного сигнала.

Рекомендации при реальном цунами: подняться как можно выше, избегать лифтов и машин, помогать другим, иметь радиоприёмник на батарейках и не перегружать линию 112.

DIP предупреждает: самые сейсмоопасные направления мира

Среди популярных туристических регионов, находящихся в активных сейсмических зонах:

Япония — Окинава, Хаконе, Нагано
Индонезия — Бали, Ломбок, Джокьякарта
Филиппины — Боракай, Палаван, Себу
Перу — Мачу-Пикчу, Арекипа, Ика
Чили — Сантьяго, Вальпараисо, Пуэрто-Варас
Мексика — Мехико, Акапулько, Канкун
США (Калифорния) — Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего
Италия — Рим, Неаполь, Сицилия

Советы: изучить эвакуационные схемы, знать правила поведения, иметь резервные средства связи и оформить страховку.

