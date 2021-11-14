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Туристов в Египте предупредили о смертельной опасности: началось нашествие скорпионов, за сутки укушено более 500 человек, погибли

Глеб Парфененко
Туристів у Єгипті попередили про смертельну небезпеку: почалася навала скорпіонів, за добу укушено понад 500 осіб, є загиблі

Египетским врачам в городе Асуан пришлось отвлечься от коронавируса из-за неожиданной напасти. Город буквально затопили опасные чёрные скорпионы. От их укусов пострадали более 500 человек, есть и летальные исходы.

Как сообщает Times Of Israel, от укусов погибли по меньшей мере три человека. Египетские скорпионы – одни из самых ядовитых, отмечает издание, укус египетского скорпиона с толстым хвостом может убить человека меньше, чем через час.

Ситуацию даже прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Египта Халед Абд аль-Гаффа. «503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов…» – заявил он. Также он добавил, что в больницах Египта достаточно запаса противояд от укуса скорпионов — в провинции Асуан на складе 3350 доз. Кроме того, Минздрав призвал местных жителей и туристов избегать горных и лесных районов и быть внимательными.

Причину такого нашествия в Минздраве также объяснили – ему стала аномальная для Египта погода. Напомним, с пятницы в Асуане прошли сильные дожди, местами с затопившим сам город градом и поднявшие уровень реки Нил — подробности читайте по ссылке. Из-за этого ливня были повреждены и норы скорпионов, массово отправившихся искать себе новое убежище, так они и оказались вблизи жилых домов, чем и объясняются их «стычки» с людьми.

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