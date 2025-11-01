ГлавнаяТуризмТуристический сезон в Анталии ещё продлили: названы новые сроки
Туристический сезон в Анталии ещё продлили: названы новые сроки

Анталія розраховує на активний листопад і зиму завдяки гольф-туризму, спортивним зборам і різдвяним святам

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Туристичний сезон в Анталії продовжили: оголошено нові терміни

Анталья, уже принявшая в 2024 году более 17 миллионов иностранных туристов, готовится к активному ноябрю и стремится продлить туристическую активность на зиму.

Продление сезона и новые тенденции

По словам Каана Кашифа Кавалоглу, президента Ассоциации отельеров и операторов средиземноморского туризма (AKTOB), регион намерен продлить высокий сезон до третьей недели ноября.

«Футбольные сборы начнутся в декабре, за ними последуют рождественские, новогодние и православные праздники, а гольф-туризм будет продолжаться всю зиму», — отметил он.

Около 15% отелей региона продолжают работать в зимние месяцы, розвиваючи напрямки оздоровительного, гастрономического, конгрессного и спортивного туризма, чтобы сделать Анталию круглогодичным курортом.

Активность в Манавгате и Сиде

По данным газеты Dünya, высокий уровень бронирования сохраняется в районах Манавгат и Сиде.

Президент местной ассоциации отельеров Зафер Сюрал сообщил, что октябрь оказался успешным, а бронирования продолжаются на ноябрь.

Он отметил, что запуск программы «Ночной музей» в древнем городе Сиде вызвал дополнительный интерес у туристов и положительно повлиял на доходы местного бизнеса.

Тёплый ноябрь

Несмотря на календарную осень, в Анталии сохраняется комфортная погода:

  • 1 ноября: +25° днём / +17° ночью

  • 3 ноября: до +27° днём

  • 8 ноября: +27° днём / +17° ночью

Дожди прогнозируются лишь в конце следующей недели, а температура моря остаётся около +24°C.

