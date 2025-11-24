Туристический рай Бали захлебывается от наплыва гостей

ГлавнаяИндонезияТуристический рай Бали захлебывается от наплыва гостей
Глеб Парфененко
Бали в 2024 году принял более 6,3 млн иностранных туристов — цифра, которая могла бы стать поводом для праздника. Но вместо этого она стала тревожным сигналом: популярность острова превратилась в нагрузку, которую экосистема, культура и инфраструктура уже не выдерживают.

Проблемы начинаются прямо в аэропорту: бесконечные пробки на пути к Убуду, пляжи, заваленные пластиком, ряды лежаков, вытоптанные рисовые террасы и храмы, где море селфи-палок затмевает традиционные ритуалы. Турзона от Чангу и Семиньяка до Куты, Убуда и восточных обрывов стала одним из самых плотных туристических коридоров в Юго-Восточной Азии.

Туроператоры в Европе и Австралии уже фиксируют спад бронирований на 2025–2026 годы. Туристы ищут «новый Бали» — тихие места вроде Ломбока, Сумбы, Шри-Ланки и Филиппин.

Проблема не в туристах — а в отсутствии управления

Эксперты сходятся во мнении:
На Бали не слишком много туристов — слишком мало контроля.

Основные проблемы:

Слабое регулирование

Частые кадровые перестановки, дублирующие или противоречивые нормы, низкий уровень контроля.

В итоге остров заполонили нелегальные виллы, бары и центры ретритов — нередко без очистных сооружений.

Агрессивный маркетинг

Индонезия продолжает активно продвигать Бали, почти не учитывая, что инфраструктура уже перегружена.

Туристический сбор, который почти никто не платит

Введённый в 2024 году сбор 150 000 рупий (≈10 долларов) оплатили лишь примерно 35% туристов.
Отели взимают его избирательно, а онлайн-система работает нестабильно.

Растущая напряжённость с иностранцами-резидентами

Диджитал-номады, преподаватели йоги, владельцы вилл и пенсионеры составляют важную часть экономики острова. Но часть иностранцев вызывает недовольство:

  • работа без лицензий

  • нарушение визовых правил

  • конкуренция с местным бизнесом

  • превращение тихих районов в зоны вечеринок

Медиа регулярно поднимают эти темы, усиливая опасения за сохранение балийской культуры.

Риск «спирали упадка»

Неконтролируемый массовый туризм часто приводит к одному результату:

  1. Рост туристов

  2. Падение качества отдыха

  3. Снижение доходов

  4. Снижение цен

  5. Привлечение низкобюджетного потока

  6. Ухудшение имиджа

На Бали эта тенденция заметна.

  • В отелях Чангу и Убуда реальные тарифы в межсезонье снизились на 10–15%.
  • Лучшие пляжи всё чаще попадают в списки разочарований.
  • Храмы ввели лимиты и тайм-слоты для посещений.

Что может спасти Бали

Примеры Бутана, Палау и Исландии показывают: ситуацию можно изменить, если государство действует решительно.

Необходимые шаги:

  • Ввести ограничения на посещаемость южных районов.

  • Перераспределить туристический поток в северные и восточные области.

  • Обязательное взимание сбора при прилёте.

  • Борьба с нелегальными постройками и визовыми нарушениями.

  • Развитие менее освоенных регионов — субсидии, инфраструктура, маркетинг.

  • Передача банджарам права отказывать в крупном строительстве.

Пока эти меры не введены, Бали будет сталкиваться с одной и той же дилеммой: популярность уничтожает то, что делает остров привлекательным.

Остров всё ещё прекрасен — природа, культура и гостеприимство уникальны. Но туристический рай не бесконечен, и время для спасения Бали стремительно тает.

