Туристический рай Бали захлебывается от наплыва гостей

Бали в 2024 году принял более 6,3 млн иностранных туристов — цифра, которая могла бы стать поводом для праздника. Но вместо этого она стала тревожным сигналом: популярность острова превратилась в нагрузку, которую экосистема, культура и инфраструктура уже не выдерживают.
Проблемы начинаются прямо в аэропорту: бесконечные пробки на пути к Убуду, пляжи, заваленные пластиком, ряды лежаков, вытоптанные рисовые террасы и храмы, где море селфи-палок затмевает традиционные ритуалы. Турзона от Чангу и Семиньяка до Куты, Убуда и восточных обрывов стала одним из самых плотных туристических коридоров в Юго-Восточной Азии.
Туроператоры в Европе и Австралии уже фиксируют спад бронирований на 2025–2026 годы. Туристы ищут «новый Бали» — тихие места вроде Ломбока, Сумбы, Шри-Ланки и Филиппин.
Проблема не в туристах — а в отсутствии управления
Эксперты сходятся во мнении:
На Бали не слишком много туристов — слишком мало контроля.
Основные проблемы:
Слабое регулирование
Частые кадровые перестановки, дублирующие или противоречивые нормы, низкий уровень контроля.
В итоге остров заполонили нелегальные виллы, бары и центры ретритов — нередко без очистных сооружений.
Агрессивный маркетинг
Индонезия продолжает активно продвигать Бали, почти не учитывая, что инфраструктура уже перегружена.
Туристический сбор, который почти никто не платит
Введённый в 2024 году сбор 150 000 рупий (≈10 долларов) оплатили лишь примерно 35% туристов.
Отели взимают его избирательно, а онлайн-система работает нестабильно.
Растущая напряжённость с иностранцами-резидентами
Диджитал-номады, преподаватели йоги, владельцы вилл и пенсионеры составляют важную часть экономики острова. Но часть иностранцев вызывает недовольство:
-
работа без лицензий
-
нарушение визовых правил
-
конкуренция с местным бизнесом
-
превращение тихих районов в зоны вечеринок
Медиа регулярно поднимают эти темы, усиливая опасения за сохранение балийской культуры.
Риск «спирали упадка»
Неконтролируемый массовый туризм часто приводит к одному результату:
-
Рост туристов
-
Падение качества отдыха
-
Снижение доходов
-
Снижение цен
-
Привлечение низкобюджетного потока
-
Ухудшение имиджа
На Бали эта тенденция заметна.
- В отелях Чангу и Убуда реальные тарифы в межсезонье снизились на 10–15%.
- Лучшие пляжи всё чаще попадают в списки разочарований.
- Храмы ввели лимиты и тайм-слоты для посещений.
Что может спасти Бали
Примеры Бутана, Палау и Исландии показывают: ситуацию можно изменить, если государство действует решительно.
Необходимые шаги:
-
Ввести ограничения на посещаемость южных районов.
-
Перераспределить туристический поток в северные и восточные области.
-
Обязательное взимание сбора при прилёте.
-
Борьба с нелегальными постройками и визовыми нарушениями.
-
Развитие менее освоенных регионов — субсидии, инфраструктура, маркетинг.
-
Передача банджарам права отказывать в крупном строительстве.
Пока эти меры не введены, Бали будет сталкиваться с одной и той же дилеммой: популярность уничтожает то, что делает остров привлекательным.
Остров всё ещё прекрасен — природа, культура и гостеприимство уникальны. Но туристический рай не бесконечен, и время для спасения Бали стремительно тает.