Туристический рай Бали захлебывается от наплыва гостей

Бали в 2024 году принял более 6,3 млн иностранных туристов — цифра, которая могла бы стать поводом для праздника. Но вместо этого она стала тревожным сигналом: популярность острова превратилась в нагрузку, которую экосистема, культура и инфраструктура уже не выдерживают.

Проблемы начинаются прямо в аэропорту: бесконечные пробки на пути к Убуду, пляжи, заваленные пластиком, ряды лежаков, вытоптанные рисовые террасы и храмы, где море селфи-палок затмевает традиционные ритуалы. Турзона от Чангу и Семиньяка до Куты, Убуда и восточных обрывов стала одним из самых плотных туристических коридоров в Юго-Восточной Азии.

Туроператоры в Европе и Австралии уже фиксируют спад бронирований на 2025–2026 годы. Туристы ищут «новый Бали» — тихие места вроде Ломбока, Сумбы, Шри-Ланки и Филиппин.

Проблема не в туристах — а в отсутствии управления

Эксперты сходятся во мнении:

На Бали не слишком много туристов — слишком мало контроля.

Основные проблемы:

Слабое регулирование

Частые кадровые перестановки, дублирующие или противоречивые нормы, низкий уровень контроля.

В итоге остров заполонили нелегальные виллы, бары и центры ретритов — нередко без очистных сооружений.

Агрессивный маркетинг

Индонезия продолжает активно продвигать Бали, почти не учитывая, что инфраструктура уже перегружена.

Туристический сбор, который почти никто не платит

Введённый в 2024 году сбор 150 000 рупий (≈10 долларов) оплатили лишь примерно 35% туристов.

Отели взимают его избирательно, а онлайн-система работает нестабильно.

Растущая напряжённость с иностранцами-резидентами

Диджитал-номады, преподаватели йоги, владельцы вилл и пенсионеры составляют важную часть экономики острова. Но часть иностранцев вызывает недовольство:

работа без лицензий

нарушение визовых правил

конкуренция с местным бизнесом

превращение тихих районов в зоны вечеринок

Медиа регулярно поднимают эти темы, усиливая опасения за сохранение балийской культуры.

Риск «спирали упадка»

Неконтролируемый массовый туризм часто приводит к одному результату:

Рост туристов Падение качества отдыха Снижение доходов Снижение цен Привлечение низкобюджетного потока Ухудшение имиджа

На Бали эта тенденция заметна.

В отелях Чангу и Убуда реальные тарифы в межсезонье снизились на 10–15% .

. Лучшие пляжи всё чаще попадают в списки разочарований.

Храмы ввели лимиты и тайм-слоты для посещений.

Что может спасти Бали

Примеры Бутана, Палау и Исландии показывают: ситуацию можно изменить, если государство действует решительно.

Необходимые шаги:

Ввести ограничения на посещаемость южных районов.

Перераспределить туристический поток в северные и восточные области.

Обязательное взимание сбора при прилёте.

Борьба с нелегальными постройками и визовыми нарушениями.

Развитие менее освоенных регионов — субсидии, инфраструктура, маркетинг.

Передача банджарам права отказывать в крупном строительстве.

Пока эти меры не введены, Бали будет сталкиваться с одной и той же дилеммой: популярность уничтожает то, что делает остров привлекательным.

Остров всё ещё прекрасен — природа, культура и гостеприимство уникальны. Но туристический рай не бесконечен, и время для спасения Бали стремительно тает.