Туристическая индустрия Таиланда бьёт тревогу

Эксперты предупреждают: страна рискует потерять статус топ-направления
Туризм Таиланда — один из основных двигателей экономики — направил правительству самое серьёзное предупреждение за последние годы. Представители отрасли заявляют: если государство не примет оперативных мер, «Страна улыбок» перестанет быть обязательным пунктом для путешественников и превратится просто в один из многочисленных вариантов.
На прошлой неделе пять ключевых туристических объединений — Tourism Council of Thailand (TCT), ATTA, TTAA, THA и Airlines Association of Thailand — провели закрытую встречу с премьер-министром Анутином Чанвиракулом. Они представили двухэтапный «антикризисный план», включающий срочные меры поддержки и долгосрочные реформы.
Причина тревоги ясна: несмотря на быстрое восстановление после пандемии, новые прогнозы говорят о возможном снижении международного потока на 7% в 2025 году. Основные азиатские рынки замедляются, а вирусные видео с мошенничеством и конфликтами с туристами наносят серьёзнейший репутационный ущерб.
Пять срочных шагов
1. Глобальная кампания по восстановлению доверия
Особенно в странах, где резонансные случаи стали вирусными.
2. Стимулирование авиасообщения
Субсидии авиакомпаниям, расширение маршрутов и совместные маркетинговые программы.
3. Налоговые льготы
Временное снижение или отмена НДС для гостиниц, туров и внутренних рейсов.
4. Быстрая антикризисная коммуникация
Создание подразделения, которое будет нейтрализовать негативные публикации в течение часов.
5. Жёсткие меры против мошенников
Усиленный контроль за завышением цен, обманом и давлением на туристов.
Стратегия на будущее: шесть ключевых направлений
-
Реформа устаревших туристических правил и бюрократии.
-
Улучшение качества сервиса по всей стране.
-
Инвестиции в инфраструктуру второстепенных регионов.
-
Развитие премиальных и нишевых продуктов — wellness, гастротуризм, экотуризм.
-
Полная перезагрузка бренда «Таиланд» для нового десятилетия.
-
Реальные стандарты устойчивого туризма для сохранения природы и культуры.
Реакция правительства
Премьер-министр Анутин пообещал «быстрые действия» и подчеркнул важность соглашений, достигнутых в Китае, которые могут увеличить поток китайских туристов в ближайшие годы.
Но участники встречи сохранили осторожный оптимизм:
«Нам нужны не обещания — нам нужны решения и бюджеты до Сонгкрана», — сказал один из представителей отрасли.
Будущее под вопросом
Хотя в 2024 году Таиланд принял 36 миллионов туристов, региональная конкуренция растёт:
-
Вьетнам бьёт доковидные рекорды,
-
Индонезия продвигает программу «10 новых Бали»,
-
Япония усиливает инфраструктурное превосходство.
Таиланд всё ещё обладает всем, чтобы оставаться лидером — природой, культурой, сервисом и кухней. Вопрос лишь в том, хватит ли у правительства решимости защитить одну из ключевых отраслей.