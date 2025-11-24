ГлавнаяТаиландТуристическая индустрия Таиланда бьёт тревогу
Туристическая индустрия Таиланда бьёт тревогу

Эксперты предупреждают: страна рискует потерять статус топ-направления

Туризм Таиланда — один из основных двигателей экономики — направил правительству самое серьёзное предупреждение за последние годы. Представители отрасли заявляют: если государство не примет оперативных мер, «Страна улыбок» перестанет быть обязательным пунктом для путешественников и превратится просто в один из многочисленных вариантов.

На прошлой неделе пять ключевых туристических объединений — Tourism Council of Thailand (TCT), ATTA, TTAA, THA и Airlines Association of Thailand — провели закрытую встречу с премьер-министром Анутином Чанвиракулом. Они представили двухэтапный «антикризисный план», включающий срочные меры поддержки и долгосрочные реформы.

Причина тревоги ясна: несмотря на быстрое восстановление после пандемии, новые прогнозы говорят о возможном снижении международного потока на 7% в 2025 году. Основные азиатские рынки замедляются, а вирусные видео с мошенничеством и конфликтами с туристами наносят серьёзнейший репутационный ущерб.

Пять срочных шагов

1. Глобальная кампания по восстановлению доверия

Особенно в странах, где резонансные случаи стали вирусными.

2. Стимулирование авиасообщения

Субсидии авиакомпаниям, расширение маршрутов и совместные маркетинговые программы.

3. Налоговые льготы

Временное снижение или отмена НДС для гостиниц, туров и внутренних рейсов.

4. Быстрая антикризисная коммуникация

Создание подразделения, которое будет нейтрализовать негативные публикации в течение часов.

5. Жёсткие меры против мошенников

Усиленный контроль за завышением цен, обманом и давлением на туристов.

Стратегия на будущее: шесть ключевых направлений

  1. Реформа устаревших туристических правил и бюрократии.

  2. Улучшение качества сервиса по всей стране.

  3. Инвестиции в инфраструктуру второстепенных регионов.

  4. Развитие премиальных и нишевых продуктов — wellness, гастротуризм, экотуризм.

  5. Полная перезагрузка бренда «Таиланд» для нового десятилетия.

  6. Реальные стандарты устойчивого туризма для сохранения природы и культуры.

Реакция правительства

Премьер-министр Анутин пообещал «быстрые действия» и подчеркнул важность соглашений, достигнутых в Китае, которые могут увеличить поток китайских туристов в ближайшие годы.

Но участники встречи сохранили осторожный оптимизм:
«Нам нужны не обещания — нам нужны решения и бюджеты до Сонгкрана», — сказал один из представителей отрасли.

Будущее под вопросом

Хотя в 2024 году Таиланд принял 36 миллионов туристов, региональная конкуренция растёт:

  • Вьетнам бьёт доковидные рекорды,

  • Индонезия продвигает программу «10 новых Бали»,

  • Япония усиливает инфраструктурное превосходство.

Таиланд всё ещё обладает всем, чтобы оставаться лидером — природой, культурой, сервисом и кухней. Вопрос лишь в том, хватит ли у правительства решимости защитить одну из ключевых отраслей.

