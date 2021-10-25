Туристам устроили ад: в популярной стране начался переполох с внезапным закрытием и выездом

Внезапные закрытия Марокко продолжают устраивать туристам неприятности — после того, как в начале октября пострадали россияне, теперь закрытия страны устраивает «сюрпризы» британцам и туристам из отдельных стран.

Напомним, о закрытии для российских туристов страна объявила еще 6 октября. Подробности читайте в материале «Марокко приостановила прямое авиасообщение с Россией». В минувшую пятницу в число пострадавших попали также туристы из европейских стран — авиасообщение прервано с Великобританией, Германией и Нидерландами. В результате число пострадавших исчисляется уже тысячами.

Как пожаловалась The Sun туристка Хлоя из города Уитби в Йорке: «Кажется, никто не знает, что происходит, мы должны были вылететь обратно в четверг вечером, и мы узнали, что рейс был отменен, когда мы добрались до аэропорта Агадира. Наши представители не очень уверены в том, когда именно мы вернемся, они сказали нам не беспокоиться о выезде, когда мы в следующий раз поедем в аэропорт, на случай, если нам придется вернуться».

Еще пара туристов 38-летний Дэрил Лэмб и его 55-летний отчим Рис Кливленд потратили 500 фунтов стерлингов, чтобы вернуться в Манчестер из Марракеша. Оригинальные обратные рейсы EasyJet для пятидневной поездки обошлись всего в 272 фунта стерлингов. Однако в итоге им пришлось пройти через 13-часовую поездку в Касабланку и Барселону, прежде чем, наконец, приземлиться в аэропорту Манчестера. «В аэропорту абсолютный хаос. Никто из сотрудников не знает, что происходит, а стойки регистрации или пустые, или не разговаривают с нами. Люди застряли в аэропорту, все в ярости. В некоторых нет денег на перебронирование рейсов, поэтому они не знают, что они будут делать», — рассказывает пострадавший.

В свою очередь, авиакомпания EasyJet, на которую обрушилась резкая критика в связи с отменой рейсов заявила, что организует самолеты, чтобы доставить туристов домой после переговоров с властями Марокко. Представитель RyanAir также заявил, что известил туристов и ведет переговоры. Национальное управление аэропортов Марокко при том уже заявило, что ограничения будут действовать «до дальнейшего уведомления».

При этом The Sun отмечает, что около 6500 пассажиров еженедельно отправлялись примерно на 50 рейсов в марокканские аэропорты только из Лондона. И все они оказались в «подвешенном» состоянии в связи с решением марокканских властей.