Турист раскрыл секрет, как к посадке в самолет получить больше места для ног

Лайфхак, очень полезный для высоких туристов, представил в своем Instagram эксперт по путешествиям Захари Абель. Как он выяснил, одно из расширений Google Авиабилеты может показать туристам, на каких рейсах больше всего места для ног. По крайней мере, речь идет об американских авиаперевозчиках.

Это лайфхак для Google Flight, о котором вы, возможно, не знали. Допустим, вы хотите уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с 12 по 16 ноября. Вы видите, что JetBlue, United и Delta имеют одинаковую цену. И что же самый лучший вариант? Найдите Legrooms for Google Авиабилеты – это расширение, которое можно добавить в браузер Chrome», – советует эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zachary Burr Abel (@zacharyburrabel)

С применением этой программы туристу становится известно сколько места в сантиметрах для ног у него будет на каком месте. Для бизнес-класса это расширение объясняет, какие кресла разлагаются полностью в плоскость, а какие нет.

Видео в результате лайкнули более тысяч раз, и многие сказали, что это отличный совет. «Лучший лайфхак через год», — заявляют комментаторы. «От высокого пассажира, часто летающего… спасибо!»