Турция может потерять миллионы туристов

Через очередной политический скандал — на этот раз не с Россией, Турция рискует потерять миллионов туристов, в том числе от такого ощутимого для турецкого туризма поставщика туристов как Германии. Так оценили эксперты очередной «демарш» турецкого президента: Реджеп Тайип Эрдоган приказал Министерству иностранных дел страны объявить 10 послов крупнейших стран персонами нон грата, то есть нежелательными лицами. Другими словами — выслать их из страны.

В числе «пострадавших» — послы из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Пострадали они за призывы освободить турецкого активиста империи Кавалу. Он не только стал известен в связи с проектами, направленными на поддержку этнических и религиозных меньшинств Турции, но и обвиняется в связи с участием в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года, и в данный момент находится под арестом.

По оценкам экспертов, «ответка» от Евросоюза скорее всего будет немедленной, причем Штаты ее будут всячески приветствовать. И вполне возможно, что туризм также может оказаться в числе пострадавших: объявить Турцию опасной для отдыха страной в нынешних условиях никому «не заржавеет», к тому же это будет далеко от истины. Впрочем, как добавляют эксперты, пока в Турции является российский рынок туристов, а также британский и украинский, подобные риски она может себе позволить. Болезненной окажется только потеря Германии, остальные страны для турецкого туризма, особенно в условиях закрытых границ из-за пандемии, существенной пользы не приносят.