Тунисский остров Джерба хочет стать альтернативой Египту для зимнего отдыха

Тунис делает ставку на свой остров Джерба, расположенный у побережья Средиземного моря. Туристические власти намерены превратить его в альтернативу Египту и популярным европейским курортам.

«Мы видим в Джербе естественную замену Египту для зимнего отдыха. 2026 год станет годом её прорыва», — заявил глава Тунисского туристического офиса Мохамед Мехди Халуи.

Небольшой, но колоритный остров сочетает пляжи, культуру и гастрономию. Центральный город Эрриад туристы сравнивают с греческими Микносом и Санторини. Здесь находится проект Djerbahood, где более 250 художников со всего мира создали фрески и граффити, превратив улицы в музей под открытым небом.

Кофе на острове стоит всего 0,29 евро, керамические сувениры — около 2,35 евро, а температура даже зимой редко опускается ниже 20°C.

В 2026 году Джерба станет площадкой для фестивалей, посвящённых 50-летию фильма “Звёздные войны”, часть сцен которого снималась в Тунисе. Власти инвестируют 407 млн евро в модернизацию гостиничного фонда и развитие инфраструктуры.

Туристы ценят Джербу за тихий ритм жизни, исторические достопримечательности — форт Бордж Эль-Кебир, синагогу Эль-Гриба, базары Хумт-Сук — и за низкие цены в сравнении с европейскими курортами.

Вместе с другими направлениями — Хаммамет, Сусс, Монастир, Махдия и Порт Эль-Кантауи — Джерба становится частью новой стратегии Туниса: сделать страну круглогодичным туристическим центром Северной Африки.

