Цена впечатлений растёт: как новые налоги изменят туризм в 2026 году

Зачем странам нужны туристические налоги именно сейчас

За последние два-три года турпоток в ключевые направления вернулся и превзошёл допандемийные уровни. Это принесло деньги, но и перегрузило инфраструктуру: исторические центры, набережные, тропы в нацпарках, островные порты. В ответ правительства вводят адресные сборы, чтобы:

ремонтировать и содержать инфраструктуру (дороги, общественный транспорт, туалеты, уборка мусора, охрана объектов);

защищать хрупкие экосистемы и культурное наследие от овертуризма;

перераспределять потоки по сезонам и локациям, стимулируя «умные» маршруты (раннее/позднее бронирование, визиты вне пиков).

Важно: почти везде сборы идут «целевым образом» — на инфраструктуру и экологию, а не просто в общий бюджет.

Ключевые изменения по странам в 2026

Япония

Киото : многоуровневый гостиничный налог ¥200–¥10 000 за ночь в зависимости от класса размещения. Дороже — в премиальных отелях, дешевле — в бюджетном сегменте и гостевых домах.

Гора Фудзи : для подъёма потребуется предварительное бронирование и регистрационный взнос ¥4 000 . Это ограничит одновременную нагрузку на тропы и сервисы (медпункты, уборка, спасатели).

Ожидаемый эффект: сглаживание пиков в «золотую неделю» и август, больше доходов на уход за тропами и историческими кварталами Киото.

Норвегия

Вводится общенациональный туристический налог до 3% с ночёвок и круизов (муниципалитеты смогут настраивать ставку).

Приоритет расходования: фьорды, нацпарки, транспорт к удалённым локациям, санитарные зоны в местах массовых остановок круизов.

Вероятный эффект: умеренное подорожание ночлега и круизных пакетов, лучшее распределение потоков между популярными и альтернативными фьордами.

Греция

Сбор за высадку для круизных пассажиров на перегруженных островах ( Санторини, Миконос, местами Родос ) — €12–€20 в зависимости от сезона и острова.

Цели: регулирование «часов пик» в дни с несколькими лайнерами, финансирование портовой логистики, уборки, безопасности.

Ожидается, что туроператоры начнут гибко перестраивать графики стоянок и увеличивать количество береговых экскурсий вне пиковых часов.

Испания

Расширение системы туристических сборов: городские налоги на проживание в крупных центрах (и курортных зонах) плюс платы за вход на особо популярные культурные объекты и охраняемые территории.

Возможны пилоты с «динамическими» ставками (высокий сезон/низкий сезон, часы пик/непик).

Выгода для путешественника: стимулы посещать музеи и парки в менее загруженное время по сниженной ставке.

Италия

Расширение уже существующих курортных/муниципальных сборов и введение въездных платежей для прибывающих в некоторые регионы по воздуху или поездами (детали зависят от региона/коммуны).

Тренд: Рим, Венеция, Флоренция — движение к «разумной плотности» посетителей и чёткой привязке сборов к содержанию исторической среды.

Вероятно появление льгот для многодневных гостей против «однодневных» визитёров.

Таиланд

В рамках общей повестки устойчивого туризма — переход от эпизодических сборов к более системным, где деньги пойдут на берегозащиту, отходы, рифы и инфраструктуру островов. Подробности финальных параметров уточняются локально в 2026.

Сколько это добавит к бюджету путешествия: практические примеры

Примечание: расчёты иллюстративные — чтобы понять порядок величин.

Киото, 4 ночи в 4★

Налог допустим ¥500–¥1 000/ночь → ¥2 000–¥4 000 (≈ €12–€24) сверху к счёту за проживание.

Подъём на Фудзи

Регистрационный сбор ¥4 000 (≈ €24–€26) на человека. Для компании из 4 человек — ¥16 000 .

Норвегия, 5 ночей в отелях средней руки

Если ставка 2% и проживание на €150/ночь → налог €15 за весь период (на номер) или €30 при 3%.

Круиз с заходом на Санторини и Миконос

Высадка: €12–€20 с человека за остров, считай €24–€40 на одного при двух стоянках.

Барселона + посещение охраняемого природного парка

Городской налог €2–€4/ночь × 3 ночи = €6–€12; вход в парк/объект €5–€15 — итого порядка €11–€27 на человека.

Вывод: для большинства поездок речь идёт о плюс 1–3% к бюджету. Существеннее — для премиальных отелей в Киото или интенсивных круизов по Эгейскому морю.

Кто будет платить, а кто — нет

Чаще всего платят все совершеннолетние гости размещений и круизные пассажиры при высадке.

Освобождения/льготы нередко для детей, студентов, командированных, долгосрочных резидентов, путешественников с инвалидностью.

Как взимают:

– городской/гостиничный налог — на стойке отеля при check-out или в счёте;

– «въездной»/высадочный — автоматически через круиз/перевозчика или при бронировании билета;

– тематические сборы (музеи/парки) — в кассах/онлайн с привязкой к слотам времени.

Как готовиться путешественнику: 8 практических советов

Читайте условия бронирования: налоги часто «не включены» в цену номера. Выбирайте время: будние дни и слоты вне пика могут быть дешевле и комфортнее. Альтернативные локации: второй по популярности остров/город часто почти не уступает, но стоит меньше. Пакеты и city pass: часто «зачёты»/скидки по нескольким объектам перекрывают новые сборы. Планируйте Фудзи и Киото заранее: бронирование — не опция, а требование. Считайте «полную стоимость» маршрута: перелёт + проживание + местные сборы + платные достопримечательности. Страховка: некоторые полисы покрывают «неиспользованные услуги» при форс-мажоре — проверьте условия. Путешествуйте вне пика: меньше толпы, мягче сборы, выше качество впечатлений.

Таймлайн 2026 (в общих чертах)

I квартал : утверждение/публикация финальных ставок и процедур в ряде стран.

Весна–лето : вступление в силу норвежского налога, греческих портовых сборов, расширения практики в Испании/Италии (по решениям регионов/муниципалитетов).

Лето–осень : «полевая» корректировка ставок, тестирование динамических тарифов на загруженных объектах.

Круглый год: Киото — новая шкала налога; Фудзи — обязательная регистрация с ограничением дневной пропускной способности.

Частые вопросы (коротко)

Будет ли это «убивать» спонтанные поездки?

Нет, но в местах с лимитами (Фудзи, отдельные музеи) нужна ранняя бронь. Спонтанность смещается в альтернативные локации.

Станут ли путешествия существенно дороже?

В среднем добавка умеренная (1–3%). Дороже — премиальный сегмент и «горячие» даты/локации.

Куда идут деньги?

На уборку, общественные туалеты, транспорт, защиту экосистем, реставрации, управление потоками и безопасность.

Можно ли избежать сборов?

Легально — только если вы попадаете под льготы (дети и т. п.) или выбираете локации/сезоны без сборов. В остальном — это часть правил устойчивого туризма.