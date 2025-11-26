Трамп предлагает взимать дополнительную плату с иностранных туристов в национальных парках США

Иностранные путешественники, посещающие такие знаковые американские парки, как Гранд-Каньон или Йосемити, вскоре будут платить больше. Администрация Дональда Трампа объявила о введении дополнительного сбора в размере 100 долларов, который будет прибавлен к действующим входным билетам в 11 наиболее популярных национальных парков страны.

С 2026 года годовой пропуск для иностранцев подорожает до более чем 250 долларов. Для граждан США и обладателей грин-карты цена останется прежней — 80 долларов.

Министерство внутренних дел США заявило, что повышение связано с задачей “ставить американские семьи на первое место”: те, кто уже финансирует систему национальных парков своими налогами, должны сохранять доступность, в то время как иностранцы будут вносить “справедливую долю” в содержание природных объектов.

Глава ведомства Даг Бергум отметил, что новые поступления позволят улучшить инфраструктуру, модернизировать сервисы и сохранить парки в лучшем состоянии.

В 2026 году вместе с повышением тарифов запустят обновлённую систему онлайн-бронирования и улучшенный доступ к отдельным маршрутам. Кроме того, только граждане США получат восемь “патриотических” бесплатных дней посещения — на День независимости, День ветеранов, День памяти и другие даты.

Это решение следует за июльским указом Трампа о повышении стоимости входных билетов для иностранцев. Тогда администрация заявила, что дополнительные доходы пойдут на защиту природных территорий, несмотря на параллельные планы урезать бюджет Национальной парковой службы.

Посещаемость парков растёт: в 2024 году зафиксировано более 331 млн туристов, что минимум на 6 млн больше предыдущего года. Среди лидеров — Эверглейдс, Йосемити и Скалистые горы.