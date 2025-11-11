Топ-5 доступных направлений для отдыха в 2026 году: где провести бюджетный отпуск за границей

Все больше людей стремятся путешествовать и открывать мир, не тратя на это целое состояние. Тенденция «разумных путешествий» набирает популярность, и туристы все чаще ищут места, где можно получить максимум впечатлений за минимальные деньги. Эксперт по туризму Robonthebeach проанализировал тенденции и статистику бронирований и выделил пять направлений, которые, по его прогнозам, станут самыми востребованными в 2026 году среди любителей недорогого, но качественного отдыха.

В пятерку вошли Порту, Севилья, Болгария, Агадир и Египет — направления, где можно совместить комфорт, атмосферу и доступные цены.

5 место – Порту, Португалия

Пока Лиссабон переполнен туристами, Порту стремительно становится новой звездой на туристической карте. Этот город покоряет старинной архитектурой, узкими улочками, видом на Атлантику и умеренными ценами.

«Порту дешевле Лиссабона, стильнее и сохраняет очарование Старого города с морским шармом», — отмечает Роб.

Трехдневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле обойдется примерно в 213 фунтов стерлингов на человека.

Кто выбирает Порту: чаще всего сюда приезжают туристы из Эквадора, Камеруна, Доминиканской Республики и Боливии.

4 место – Севилья, Испания

Испания традиционно остается одним из самых любимых направлений для европейцев, но в 2026 году именно Севилья станет центром внимания путешественников.

«Севилья — это архитектура уровня Мадрида, атмосфера Барселоны, но в два раза дешевле. А местная кухня — просто потрясающая», — говорит эксперт.

Трехдневный отдых с перелетом и проживанием можно найти примерно за 182 фунта стерлингов на человека.

Кто посещает Севилью: чаще всего — туристы из Израиля, Литвы, Коморских островов и Азербайджана.

3 место – Болгария

Для тех, кто ищет солнце, море и «все включено» без переплат, Болгария остается одним из лучших вариантов.

«Курорты становятся комфортнее, отели — современнее, пляжи — чище. Солнечный берег сегодня отлично подходит не только для молодежи, но и для семейного отдыха», — подчеркивает эксперт.

Неделя отдыха по системе «all inclusive» с перелетом и проживанием обойдется примерно в 214 фунтов стерлингов на человека — одно из самых выгодных предложений в Европе.

Кто отдыхает в Болгарии: преимущественно туристы из Камеруна, Узбекистана, Украины и Израиля.

2 место – Агадир, Марокко

Первое неевропейское направление в рейтинге — Агадир, живописный марокканский курорт на побережье Атлантики.

«Перелет из Великобритании занимает всего около четырех часов, среднегодовая температура — около 25°C, а уровень отелей за последние годы значительно вырос», — рассказывает Роб.

Неделя отдыха по системе «все включено» стоит около 370 фунтов стерлингов на человека.

Кто путешествует в Марокко: чаще всего — туристы из Узбекистана, Киргизии, Гвинеи и Украины.

1 место – Египет

Безусловный лидер рейтинга — Египет, который уже несколько лет остается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха.

«Египет превращается в премиальный курорт, при этом сохраняя доступные цены. Пляжи, дайвинг, система “все включено” и высокий уровень сервиса делают его идеальным вариантом для тех, кто ищет качество без переплат», — отмечает эксперт.

Неделя в пятизвездочном отеле по системе all inclusive летом 2026 года обойдется примерно в 412 фунтов стерлингов на человека.

Кто выбирает Египет: чаще всего туристы из Туниса, Киргизии, Алжира и Таджикистана.

2026 год обещает стать временем новых открытий для тех, кто хочет путешествовать выгодно. От живописных улочек Порту до золотых пляжей Агадира — в мире все еще есть множество мест, где можно отдохнуть с комфортом, не тратя целое состояние.