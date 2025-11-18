ТОП-25 лучших мест для заката: опубликован мировой рейтинг

Исследование AllClear Travel Insurance определило самые красивые места для наблюдения закатов на Земле, проанализировав погодные условия и упоминания в соцсетях. Первое место заняла турецкая Каппадокия — одно из самых доступных направлений для украинских туристов.
Учёные изучили более 100 локаций, оценив каждую по облачности, влажности, скорости ветра, количеству осадков и популярности в социальных сетях. Итоговая оценка формировалась по стобалльной системе.
Каппадокия — №1 в мире
Результат — 86,1 балла.
Уникальные долины, «волшебные дымоходы», розовое сияние туфовых скал и сотни дней, пригодных для полётов на воздушных шарах, делают Каппадокию лучшим местом для наблюдения закатов.
ТОП-5 мирового рейтинга
-
Каппадокия (Турция)
-
Вайкики-Бич (Гавайи, США) — 79,8
-
Гранд-Каньон (США) — 79,6
-
Улуру (Австралия) — 79,6
-
Гранд-Титон (США)
В десятку также вошли Тадж-Махал, площадь Микеланджело во Флоренции, Ипанема, вулкан Халеакала и Трон Артура в Шотландии.
Почему закаты такие разные
Идеальными считаются условия при:
-
облачности 30–70%
-
слабом ветре
-
низких осадках
-
влажности 30–60%
При таких параметрах небо получает максимальную насыщенность цветов.
Полный ТОП-25
Каппадокия, Вайкики-Бич, Гранд-Каньон, Улуру, Гранд-Титон, Тадж-Махал, площадь Микеланджело, Ипанема, Халеакала, Трон Артура, Улувату, Бурдж-Халифа, сады Трокадеро, Дуомо, пустыня Дубая, Позитано, Гранд-Бенд, бухта Халонг, Биг-Сур, Гранд-канал, Ия (Санторини), Джошуа-Три, Миконос, стены Дубровника, Сахара.