ТОП-25 лучших мест для заката: опубликован мировой рейтинг

Глеб Парфененко
Исследование AllClear Travel Insurance определило самые красивые места для наблюдения закатов на Земле, проанализировав погодные условия и упоминания в соцсетях. Первое место заняла турецкая Каппадокия — одно из самых доступных направлений для украинских туристов.

Учёные изучили более 100 локаций, оценив каждую по облачности, влажности, скорости ветра, количеству осадков и популярности в социальных сетях. Итоговая оценка формировалась по стобалльной системе.

Каппадокия — №1 в мире

Результат — 86,1 балла.
Уникальные долины, «волшебные дымоходы», розовое сияние туфовых скал и сотни дней, пригодных для полётов на воздушных шарах, делают Каппадокию лучшим местом для наблюдения закатов.

ТОП-5 мирового рейтинга

  1. Каппадокия (Турция)

  2. Вайкики-Бич (Гавайи, США) — 79,8

  3. Гранд-Каньон (США) — 79,6

  4. Улуру (Австралия) — 79,6

  5. Гранд-Титон (США)

В десятку также вошли Тадж-Махал, площадь Микеланджело во Флоренции, Ипанема, вулкан Халеакала и Трон Артура в Шотландии.

Почему закаты такие разные

Идеальными считаются условия при:

  • облачности 30–70%

  • слабом ветре

  • низких осадках

  • влажности 30–60%

При таких параметрах небо получает максимальную насыщенность цветов.

Полный ТОП-25

Каппадокия, Вайкики-Бич, Гранд-Каньон, Улуру, Гранд-Титон, Тадж-Махал, площадь Микеланджело, Ипанема, Халеакала, Трон Артура, Улувату, Бурдж-Халифа, сады Трокадеро, Дуомо, пустыня Дубая, Позитано, Гранд-Бенд, бухта Халонг, Биг-Сур, Гранд-канал, Ия (Санторини), Джошуа-Три, Миконос, стены Дубровника, Сахара.

