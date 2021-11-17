Таиланд заявил, когда вновь откроет доступ туристов к знаменитой достопримечательности Леонардо Ди Каприо

С 1 января 2022 года Таиланд снова планирует открыть для туристов одну из самых известных достопримечательностей страны – залив Майя в тайском национальном парке Хат-Ноппарат Тара-Му-Ко-Пхи-Пхи. Правда, туристов будут туда допускать с большими ограничениями.

Отметим, закрытие этой памятки для посещения произошло задолго до коронавируса – еще в июне 2018 года залив Майя, прославленный среди туристов благодаря фильму 2000 года «Пляж» из Леонардо Ди Каприо в главной роли, закрыли для посещения туристами. Дело в том, что достопримечательность была очень популярна – пляж принимал не менее 5 тыс. человек в день и на природе острова это сказывалось не лучшим образом.

«Залив Майя постоянно привлекал внимание туристов со всего мира. Но это также привело к ухудшению природной территории, особенно кораллов. Мы закрыли посещение Майя залива, чтобы возродить и восстановить его. И сейчас он вернулся в хорошее состояние», – заявил министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча.

Новые правила посещения для туристов будут следующие: лодки с туристами не смогут заходить прямо в бухту, посетителей будут высаживать на специальном пирсе с противоположной части острова. Напомним, бухта расположена на острове Пхи-Пхи-Ле, не имеющем собственного населения – площадь острова всего около 6.6 кв. км, большую часть которых занимают известковые скалы. Также ограничат и количество посетителей: только восьми скоростным катерам будет разрешено одновременно прибывать на остров, а посещения будут ограничены одним часом, не более 300 туристов в одно посещение. Время также будет ограничено с 10:00 до 16:00 ежедневно.

«Правительство сейчас работает над завершением строительства новых пирсов и созданием специально отведенных территорий для водных мероприятий, которые будут готовы к открытию 1 января», — добавил тайский министр.

В настоящее время разрешены только экскурсии к пляжу, но лодки должны останавливаться на его внешней границе. Также разрешен снорклинг в передней части бухты в специально отведенных зонах.