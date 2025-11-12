Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя: туристам грозят штрафы

Туристам, планирующим поездку в Таиланд, рекомендуют внимательно ознакомиться с новыми правилами потребления алкоголя, вступившими в силу 8 ноября, сообщает Daily Mail. За нарушение — штраф до 10 000 батов (примерно €265).

Основные ограничения

Продажа алкоголя разрешена только:

с 11:00 до 14:00 ,

и с 17:00 до полуночи.

Покупка или получение напитков вне этих часов, даже в магазинах, карается штрафом.

Сохраняется и запрет на продажу с 14:00 до 17:00 и с полуночи до 11:00.

Реклама алкогольных напитков также ограничена — она возможна только в образовательных или информационных целях с разрешения Минздрава.

Советы путешественникам

Эксперт по направлениям Хелен Уитт отмечает:

«Для большинства туристов это не станет проблемой — бары и рестораны уже давно работают по таким правилам.»

Минимальный возраст для употребления алкоголя — 20 лет. Туристам рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий личность, и употреблять алкоголь только в лицензированных заведениях.

Соблюдение новых правил позволит избежать штрафов и насладиться отдыхом в этой гостеприимной и экзотической стране.