Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя: туристам грозят штрафы

Туристам, планирующим поездку в Таиланд, рекомендуют внимательно ознакомиться с новыми правилами потребления алкоголя, вступившими в силу 8 ноября, сообщает Daily Mail. За нарушение — штраф до 10 000 батов (примерно €265).
Основные ограничения
Продажа алкоголя разрешена только:
-
с 11:00 до 14:00,
-
и с 17:00 до полуночи.
Покупка или получение напитков вне этих часов, даже в магазинах, карается штрафом.
Сохраняется и запрет на продажу с 14:00 до 17:00 и с полуночи до 11:00.
Реклама алкогольных напитков также ограничена — она возможна только в образовательных или информационных целях с разрешения Минздрава.
Советы путешественникам
Эксперт по направлениям Хелен Уитт отмечает:
«Для большинства туристов это не станет проблемой — бары и рестораны уже давно работают по таким правилам.»
Минимальный возраст для употребления алкоголя — 20 лет. Туристам рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий личность, и употреблять алкоголь только в лицензированных заведениях.
Соблюдение новых правил позволит избежать штрафов и насладиться отдыхом в этой гостеприимной и экзотической стране.