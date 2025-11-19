Сверхскоростной поезд сократит путь Мадрид–Барселона до двух часов: Испания готовит масштабную модернизацию

Испания объявила о планах модернизировать высокоскоростную железнодорожную линию между Мадридом и Барселоной, чтобы поезда могли развивать скорость до 350 км/ч — показатель, который сегодня встречается только на отдельных маршрутах в Китае. Об этом сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте на мероприятии в Мадриде.

При успешной реализации проекта время в пути уменьшится с нынешних почти трёх часов до менее чем двух, что станет революционным изменением для маршрута, которым ежегодно пользуются около 15 миллионов человек.

Что будет сделано

Завтра будет объявлен тендер на 2,3 млн евро для проведения предпроектных исследований. Рассматриваются следующие меры:

улучшение доступа к вокзалам в Мадриде и Барселоне

строительство дополнительных железнодорожных участков

повышение гибкости маршрута для обхода перегруженных зон

Министерство также выделяет новую разработку государственной инфраструктурной компании Adif — улучшенный аэродинамический дизайн поездов. Он уменьшает сопротивление воздуха и риск повреждений, что может помочь достичь скорости 350 км/ч.

Лидер ЕС по скоростным железным дорогам

По данным Еврокомиссии за 2023 год, Испания обладала 3190 км высокоскоростных линий из 8556 км в Европейском союзе.

После ввода новых веток в Галисии и Мурсии общая протяжённость выросла до 4091 км, согласно официальной статистике.

Внутренние пассажирские перевозки также показывают рост: число пассажиров скоростных поездов увеличилось с 32,4 млн в 2019 году до 46,7 млн в 2024 году.

Сроки реализации

По словам Пуэнте, модернизации потребуется около трёх лет после начала строительных работ. Сколько продлятся исследования перед запуском — пока неизвестно.