Сотни россиян летят в Хорватию, чтобы получить одобренную ЕМА вакцину, чтобы иметь возможность путешествовать

Более 50 российских граждан ежедневно отправляются в Хорватию, чтобы сделать прививку вакциной, одобренной к применению Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В настоящее время российские власти предлагают только отечественную вакцину «Спутник V». Однако, поскольку те, кто был полностью привит от заболевания COVID-19 с помощью этой дозы вакцины, не имеют права на беспрепятственный выезд в страны ЕС, большинство из них решили сделать повторную прививку, одобренную EMA.

Хорватия является одной из стран, предлагающих бесплатные вакцины для всех, включая иностранцев, что привело к значительному увеличению рейсов из России в Хорватию, так как все больше россиян желают получить вакцину, которая широко признана в Европейском Союзе.

Во всех странах-членах ЕС действуют строгие правила въезда для путешественников, получивших прививку «Спутник». Те, кто получил вакцину «Спутник», обязаны пройти тестирование и правила самоизоляции по прибытии в большинство стран ЕС/Шенгенской зоны. В некоторых случаях на них также распространяются требования двойного тестирования.

Поэтому, чтобы избежать обширных мер по въезду, а также иметь возможность свободно путешествовать по Европе, россияне тянутся в другие страны, которые предлагают вакцины, получившие широкое признание.

«С апреля по октябрь 2021 года здесь сделали прививки 4 908 иностранцев, большинство из которых россияне. Только за этот месяц у нас вакцинировано около 1 000 россиян», — сказала для France24 руководитель центра вакцинации в Хорватии, доктор Неда Ференчич Врбан.

Вакцина Sputnik V еще не была одобрена EMA или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку производитель вакцины не предоставил всю необходимую информацию для рассмотрения, которое должно состояться в конце этого месяца.

В результате, поскольку вакцина не получила «зеленый свет» ни от EMA, ни от ВОЗ, путешественники из России, а также не менее миллиона граждан ЕС не могут отправиться в США. Это связано с тем, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США принимает только вакцины, одобренные ЕМА и ВОЗ, в качестве действительного подтверждения иммунитета для путешествий.

Как и в США, все страны ЕС/Шенгенской зоны, которые принимают только дозы вакцин, одобренные EMA и ВОЗ, не разрешают неограниченный въезд российским гражданам и гражданам других стран, получившим вакцину «Спутник».

Из стран ЕС/Шенгенской зоны только Греция, Кипр, Словения, Венгрия и Словакия разрешают въезд путешественникам, получившим вакцину «Спутник».

Учитывая, что в каждой стране существуют свои требования к прививочному статусу путешественников, мы рекомендуем всем проверить действительность своей вакцины перед поездкой за границу. Это можно сделать с помощью инструмента VisaGuide.World по проверке вакцин, который позволяет каждому проверить, признает ли его вакцину страна назначения.

Согласно данным, предоставленным Reuter’s vaccination tracker, только 35,6 процента взрослого населения России полностью вакцинированы. С другой стороны, около 42,6 процента получили хотя бы одну дозу вакцины.

Из-за низкого уровня вакцинации в России резко возросло число случаев заболевания COVID-19. Только за последние 24 часа в стране зарегистрировано 36 818 новых случаев заражения и 1 240 смертей.