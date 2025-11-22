Солнце, море и… Сомали? Туристы едут, несмотря на страх и отсутствие безопасности

Несмотря на репутацию одного из самых опасных мест мира, Сомали постепенно открывается путешественникам. И хотя пляжи здесь действительно райские, большинство туристов наслаждаются ими под охраной.

Желающие «побывать там, где не был никто» всё чаще выбирают Сомали — страну, десятилетиями ассоциировавшуюся с войной и пиратами. Однако правительство утверждает, что ситуация улучшается. По данным Министерства туризма, число нападений в Могадишо снизилось на 86% по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году страну посетили около 10 000 туристов, в основном из Китая, США и Турции. Ожидается, что в 2025 их число удвоится.

«Мы чувствовали себя спокойно»

Несмотря на предупреждения о похищениях, некоторые путешественники решаются приехать. Американцы Шерил и Ричард уверяют:

«С первой минуты мы чувствовали себя комфортно. Люди здесь невероятные.»

Агентство Visit Mogadishu Tours предлагает туры стоимостью ≈ 500 долларов в день — с визой, проживанием, питанием и вооружённой охраной.

Но опасности остаются. Многие районы столицы разрушены, а группировка «Аш-Шабааб» (запрещена в РФ) по-прежнему активна. Британец Энтони Миддлтон рассказал, что его банк заблокировал карты из-за нахождения в Сомали.

Туризм как надежда

Министр туризма Дауд Авейс Джама считает, что туризм может изменить лицо страны. Сейчас в отрасли работают около 30 000 человек, а власти инвестируют в дороги и электронные визы.