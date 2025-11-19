Снегопады накрыли Турцию: один из самых известных горнолыжных курортов откроет сезон раньше обычного

В последние дни в районе горы Эрджиес в Центральной Турции прошли обильные снегопады, и одноимённый горнолыжный курорт готовится к досрочному старту зимнего сезона. По данным турецких СМИ, на высоких участках склона сформировался снежный покров толщиной до 50 сантиметров.

По словам директора компании «Erciyes A.Ş.» Хамди Элджулмана, персонал и гостиничная инфраструктура уже полностью готовы:

«Мы наблюдаем хорошие снегопады. На верхних уровнях толщина снега достигает 50 сантиметров. Надеемся открыть сезон в конце ноября или в первые недели декабря».

В прошлом сезоне Эрджиес принял более 3 миллионов туристов из Европы, и в этом году курорт рассчитывает на увеличение числа гостей на своих 112 км трасс.

Снегопады затронули и другие регионы страны. В горных районах провинции Ширнак на юго-востоке Турции снежный покров уже превышает один метр, а дороги к ряду населенных пунктов закрыты.