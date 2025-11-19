Сингапур вводит первый в мире «зелёный» налог на авиатопливо: сколько заплатят европейцы

Гражданская авиационная администрация Сингапура (CAAS) подтвердила, что с начала 2026 года страна введёт налог на устойчивое авиационное топливо (SAF). Сбор будет начисляться всем пассажирам, вылетающим из страны.
Ставка налога рассчитывается исходя из объёма SAF, необходимого для достижения цели — 1% использования устойчивого топлива в 2026 году, а также с учётом надбавки к цене SAF и сопутствующих расходов.
Сколько придётся платить европейцам
Налог зависит от направления и разделён на четыре тарифные зоны.
Европа вместе с Африкой, Ближним Востоком, Центральной и Западной Азией, Новой Зеландией и островами Тихого океана относится к четвёртой зоне.
Размер налога:
-
4,24 евро — экономкласс и Premium Economy
-
16,96 евро — бизнес-класс и первый класс
Другие зоны:
-
Америка (зона 5): 6,89 евро и 27,57 евро
-
Восточная и Южная Азия, Австралия (зона 2): 2,52 евро и 7,42 евро
-
Юго-Восточная Азия (зона 1): 0,66 евро или 2,65 евро
Пассажиры транзитных рейсов через Сингапур налог не платят.
Как работает налог при пересадках
Сбор взимается только за первый участок полёта, начинающийся в Сингапуре.
Например: Сингапур — Амстердам — Париж → налог начисляется только на маршрут Сингапур — Амстердам.
Авиакомпании обязаны указывать tax отдельной строкой в билете.
Освобождаются обучающие, гуманитарные и благотворительные рейсы.
Почему Сингапур идёт на этот шаг
Мера входит в национальный план устойчивого развития авиации:
-
сокращение выбросов аэропортовой инфраструктуры на 20% к 2030 году
-
достижение углеродной нейтральности внутренних и международных рейсов к 2050 году
Глава CAAS Хан Хок Джуан назвал нововведение «важным шагом к более устойчивому и конкурентоспособному авиацентру».