ГлавнаяСингапурСингапур вводит первый в мире «зелёный» налог на авиатопливо: сколько заплатят европейцы
СингапурТуризм

Сингапур вводит первый в мире «зелёный» налог на авиатопливо: сколько заплатят европейцы

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Сінгапур вводить перший у світі «зелений» податок на авіапальне: скільки заплатять європейські мандрівники

Гражданская авиационная администрация Сингапура (CAAS) подтвердила, что с начала 2026 года страна введёт налог на устойчивое авиационное топливо (SAF). Сбор будет начисляться всем пассажирам, вылетающим из страны.

Ставка налога рассчитывается исходя из объёма SAF, необходимого для достижения цели — 1% использования устойчивого топлива в 2026 году, а также с учётом надбавки к цене SAF и сопутствующих расходов.

Сколько придётся платить европейцам

Налог зависит от направления и разделён на четыре тарифные зоны.
Европа вместе с Африкой, Ближним Востоком, Центральной и Западной Азией, Новой Зеландией и островами Тихого океана относится к четвёртой зоне.

Размер налога:

  • 4,24 евро — экономкласс и Premium Economy

  • 16,96 евро — бизнес-класс и первый класс

Другие зоны:

  • Америка (зона 5): 6,89 евро и 27,57 евро

  • Восточная и Южная Азия, Австралия (зона 2): 2,52 евро и 7,42 евро

  • Юго-Восточная Азия (зона 1): 0,66 евро или 2,65 евро

Пассажиры транзитных рейсов через Сингапур налог не платят.

Как работает налог при пересадках

Сбор взимается только за первый участок полёта, начинающийся в Сингапуре.
Например: Сингапур — Амстердам — Париж → налог начисляется только на маршрут Сингапур — Амстердам.

Авиакомпании обязаны указывать tax отдельной строкой в билете.
Освобождаются обучающие, гуманитарные и благотворительные рейсы.

Почему Сингапур идёт на этот шаг

Мера входит в национальный план устойчивого развития авиации:

  • сокращение выбросов аэропортовой инфраструктуры на 20% к 2030 году

  • достижение углеродной нейтральности внутренних и международных рейсов к 2050 году

Глава CAAS Хан Хок Джуан назвал нововведение «важным шагом к более устойчивому и конкурентоспособному авиацентру».

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал