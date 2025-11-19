Сингапур вводит первый в мире «зелёный» налог на авиатопливо: сколько заплатят европейцы

Гражданская авиационная администрация Сингапура (CAAS) подтвердила, что с начала 2026 года страна введёт налог на устойчивое авиационное топливо (SAF). Сбор будет начисляться всем пассажирам, вылетающим из страны.

Ставка налога рассчитывается исходя из объёма SAF, необходимого для достижения цели — 1% использования устойчивого топлива в 2026 году, а также с учётом надбавки к цене SAF и сопутствующих расходов.

Сколько придётся платить европейцам

Налог зависит от направления и разделён на четыре тарифные зоны.

Европа вместе с Африкой, Ближним Востоком, Центральной и Западной Азией, Новой Зеландией и островами Тихого океана относится к четвёртой зоне.

Размер налога:

4,24 евро — экономкласс и Premium Economy

16,96 евро — бизнес-класс и первый класс

Другие зоны:

Америка (зона 5): 6,89 евро и 27,57 евро

Восточная и Южная Азия, Австралия (зона 2): 2,52 евро и 7,42 евро

Юго-Восточная Азия (зона 1): 0,66 евро или 2,65 евро

Пассажиры транзитных рейсов через Сингапур налог не платят.

Как работает налог при пересадках

Сбор взимается только за первый участок полёта, начинающийся в Сингапуре.

Например: Сингапур — Амстердам — Париж → налог начисляется только на маршрут Сингапур — Амстердам.

Авиакомпании обязаны указывать tax отдельной строкой в билете.

Освобождаются обучающие, гуманитарные и благотворительные рейсы.

Почему Сингапур идёт на этот шаг

Мера входит в национальный план устойчивого развития авиации:

сокращение выбросов аэропортовой инфраструктуры на 20% к 2030 году

достижение углеродной нейтральности внутренних и международных рейсов к 2050 году

Глава CAAS Хан Хок Джуан назвал нововведение «важным шагом к более устойчивому и конкурентоспособному авиацентру».