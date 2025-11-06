Швейцария добивается включения йодля в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Швейцарские власти подали заявку в ЮНЕСКО с просьбой признать йодлерское пение элементом нематериального культурного наследия человечества. Решение ожидается к концу года, сообщает агентство Associated Press.

Современные исполнители подчеркивают, что йодль — это гораздо больше, чем просто горные крики в фальцете. Сегодня он стал популярной музыкальной традицией, объединяющей поколения. За последнее столетие в стране появилось множество клубов и фестивалей, посвящённых этому искусству.

В древности йодль служил способом общения между пастухами в Альпах. Со временем он превратился в пение с текстами, куплетами и припевами, сохранив при этом характерное чередование грудного и фальцетного звука.

Профессор Надя Рас из Люцернского университета прикладных наук и искусств отмечает: “В Швейцарии четыре официальных языка, но на самом деле их пять. Пятый — это йодль.” В университете йодль преподаётся как отдельная академическая дисциплина.

Швейцарский стиль отличается особой вокальной техникой и эмоциональной палитрой: в регионе Аппенцелль он звучит медленно и задумчиво, а в центральных кантонах — энергично и мощно.

Комиссия ЮНЕСКО по нематериальному наследию рассмотрит заявку в декабре в Нью-Дели. В числе других номинантов — традиционная пудра из Мьянмы, народная музыка из Ганы и ферментированный напиток из Киргизстана.