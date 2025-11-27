ГлавнаяТуризмШвеция делает ставку на тишину: новый зимний тренд — путешествия без плана
Швеция делает ставку на тишину: новый зимний тренд — путешествия без плана

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Коли нудьга стає розкішшю: чому Швеція запрошує мандрівників у тишу та зимове уповільнення

Швеция запускает необычную кампания: страна предлагает туристам… поскучать. В эпоху перегрузки информацией и бесконечного стресса шведский туризм делает ставку на тишину, медленные прогулки и моменты без расписания.

Visit Sweden представил концепцию, в которой зимние туры основаны не на активностях, а на спокойствии. Это наблюдение звёзд, сидение у костра, тишина леса, ожидание рыбы на замёрзшем озере — простые, но редкие удовольствия.

Почему скука — цель

Цель кампании — дать людям возможность делать меньше и прочувствовать конец года без спешки. Вместо традиционных зимних развлечений упор сделан на тихие уголки страны, где почти нет раздражителей и где можно действительно отдохнуть.

Переход к slow travel

В мире вечного шума концепция медленных путешествий становится всё более востребованной. Люди хотят пространства, спокойствия и свободы от расписаний.

Термин JOMO (“joy of missing out”) стал трендом прошлого года — радость от того, что ничего не нужно успевать. Швеция воплощает это буквально: прогулки на снегоступах в Йемтланде, спокойная рыбалка недалеко от Эстерсунда. Никакой подготовки, никаких сложных маршрутов.

Не только Швеция развивается в этом направлении. Хорватия предлагает тихие бухты вместо популярных островов, Италия — спокойные уголки побережья вдали от массового туризма.

Зима 2025/2026: тишина как новый вид роскоши

Швеция уверена, что усталость путешественников в конце года сделает её подход особенно привлекательным. Тишина и замедление становятся новой формой зимнего опыта.

В Сёрмланде домики у лесных троп предлагают полное уединение. В Хельсингланде — цифровой детокс в местах с минимальным интернетом. Лапландия же погружает в настоящее зимнее замедление: долгие часы темноты в районе Кируны и Абиско естественным образом ограничивают активность и позволяют расслабиться.

Кампания подчеркивает, что тишина — это не отсутствие действий, а полноценное впечатление: огонь, звёзды, Северное сияние. А путешествие по знаменитой Wilderness Road (Vildmarksvägen) со снежными лесами, горами и северными оленями может стать незабываемым.

