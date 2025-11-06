ГлавнаяТуризмСамый красивый секрет Парижа: роскошь за 10 евро, о которой мало кто...
Самый красивый секрет Парижа: роскошь за 10 евро, о которой мало кто знает

Париж изобилует достопримечательностями, но одно место неизменно вызывает восторг — легендарная Опера Гарнье (Opéra Garnier). Этот дворец, открытый в 1875 году по проекту архитектора Шарля Гарнье, сегодня считается одним из самых красивых театров мира.

Входной билет стоит всего 10 евро — и это, пожалуй, одно из лучших вложений, которое можно сделать во французской столице. Путешественница Пао назвала посещение оперы “самым красивым опытом в Париже за 10 евро”, показав в своём видео на TikTok позолоченные залы, хрустальные люстры и знаменитый потолок, расписанный Марком Шагалом.

Классический билет стоит 15 евро, однако для некоторых категорий гостей (владельцы музейных карт, студенты, семьи) действуют льготы. Также можно заказать экскурсию с гидом через официальный сайт.

Найкрасивіше враження в Парижі — і всього за 10 євро

В этом году Парижская опера отмечает 150-летие со дня основания. В честь юбилея запланированы специальные выставки, концерты, тематические туры и выпуск документального фильма о её истории.

Опера Гарнье — не просто театр, а настоящий храм искусства и элегантности, где каждый зал напоминает о великолепии Франции времён Наполеона III. Посещение этой жемчужины архитектуры стоит каждой потраченной монеты — и уж точно этих десяти евро.

