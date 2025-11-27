ГлавнаяАргентинаСамый длинный прямой маршрут: Китай и Аргентина запускают рейс продолжительностью более 25...
Самый длинный прямой маршрут: Китай и Аргентина запускают рейс продолжительностью более 25 часов

Глеб Парфененко
Авиакомпания China Eastern подтвердила, что на следующей неделе запускает один из самых протяжённых прямых маршрутов в мире. С 4 декабря самолёты будут выполнять рейсы между Шанхаем и Буэнос-Айресом — городами, которые расположены практически на противоположных сторонах земного шара.

Полёты будут выполняться два раза в неделю. Аргентинское правительство официально одобрило новый маршрут и опубликовало решение в государственном вестнике.

Длина маршрута составляет около 20 000 километров. China Eastern оценивает длительность перелёта в сторону Аргентины примерно в 25,5 часа, а обратного рейса — около 29 часов.

Полёт, однако, не будет полностью непрерывным. Boeing 777-300ER совершит техническую посадку в Окленде (Новая Зеландия) для дозаправки и смены экипажа. По данным издания “Аэро”, пассажиры смогут ненадолго выйти из самолёта во время двухчасовой остановки.

Новый маршрут станет конкурентом Lufthansa, которая уже предлагает сообщение между Шанхаем и Буэнос-Айресом с пересадкой во Франкфурте.

