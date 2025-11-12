Самый богатый ютубер мира открывает собственный парк развлечений в Саудовской Аравии

Американский ютубер MrBeast (настоящее имя — Джимми Доналдсон) объявил, что 13 ноября в Саудовской Аравии откроет собственный парк развлечений Beast Land.

С состоянием около $85 млн и 450 млн подписчиков, он остаётся самым богатым и влиятельным блогером в мире.

Игры, вдохновленные YouTube-видео

6 ноября Доналдсон написал в X (Twitter):

«На следующей неделе открывается Beast Land! Мы создали оригинальные игры, основанные на наших видео, которых нет больше нигде. И да, у нас будет самая большая стена призов в мире».

Среди аттракционов:

Tower Siege: катапульты, гигантские трубы и борьба за очки;

Drop Zone: участники стоят на люках, последний нажимающий кнопку — падает вниз;

Airmail: зиплайн и точечное попадание в цель.

Почему именно Саудовская Аравия?

27-летний блогер объясняет:

«Большинство моих зрителей живут за пределами США. На Ближнем Востоке у меня огромная фан-база, и я хотел дать им возможность участвовать.»

Цены и детали

Билеты стоят от $6,67 за вход до $66,40 за пакет Beast Mode Plus с полным доступом к аттракционам. На сайте также можно забронировать перелёт в Эр-Рияд.

Между успехом и критикой

Несмотря на популярность, Доналдсон сталкивается с трудностями:

участники его шоу для Amazon подали иск из-за опасных условий труда, а критики называют его «благотворителем ради пиара».

Тем не менее, Beast Land обещает стать новым этапом в карьере MrBeast — от ютубера до глобального предпринимателя.