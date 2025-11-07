Самые популярные туристические направления 2025 года: Барселона на первом месте, Европа снова в лидерах

2025 год стал одним из самых активных для мировой туриндустрии. Множество направлений столкнулись с проблемами «перенаселения» туристами, но при этом открылись новые достопримечательности и культурные центры — например, Великий Египетский музей и новые курорты в Южной Европе.

По данным eDreams ODIGEO, на основе миллионов бронирований и поисковых запросов, Барселона стала самым бронируемым направлением в мире, опередив Париж, Майорку, Мадрид и Лондон.

Испания уверенно догоняет Францию по числу туристов, а Барселона остается столицей коротких уикендов благодаря сочетанию архитектуры Гауди, пляжей, тапас и ночной жизни.

ТОП-10 самых бронируемых направлений 2025 года:

Барселона Париж Пальма-де-Майорка Мадрид Лондон Рим Стамбул Лиссабон Амстердам Малага

Интересно, что все десять городов находятся в Европе, что подтверждает возвращение региона как центра мирового туризма.

Однако по числу поисковых запросов лидером стал Лондон, за ним — Париж, Нью-Йорк, Токио и Бангкок.

ТОП-10 самых популярных направлений по поискам:

Лондон Париж Нью-Йорк Токио Бангкок Барселона Рим Милан Мадрид Стамбул

Аналитики eDreams отмечают, что идеальная продолжительность путешествия — 3–4 дня, а 54% поездок бронируются менее чем за месяц до вылета — тенденция, отражающая рост спонтанных путешествий.