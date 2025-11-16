Самое удалённое жильё Airbnb в мире: плавучая ледяная хижина без телефона и Wi-Fi поражает своей ценой

Для путешественников, мечтающих об уединении и арктической тишине, появился необычный вариант — плавучая ледниковая хижина в Восточной Гренландии, которую BBC называет одним из самых смелых объектов на Airbnb. Стоимость также впечатляет.

Шестиугольная хижина закреплена на плавучей платформе в тихом фьорде и удерживается тросами между прибрежными скалами. Стеклянный потолок открывает вид на северное небо и звёзды. Гости могут гулять по леднику, исследовать ледяные пещеры, заниматься рыбалкой и наблюдать северное сияние.

Место настолько удалено, что журналистка BBC Лора Холл пользовалась только спутниковым телефоном — других возможностей связи просто нет. Внутри — печь, раковина, компостный туалет и базовые кухонные принадлежности. Душа нет: туристам предлагают окунуться в ледяную воду фьорда.

У изголовья кровати расположена лунка для подлёдной рыбалки — рыбу можно ловить, не выходя из спальни. На терассе открываются захватывающие виды на льды и скалы.

Ближайшее поселение — Сермилигаак, 209 жителей. Следующее — почти в 800 км.

Стоимость ночи — 979 долларов, ближайшая свободная дата — 2–3 июля. Единственный отзыв отмечает «волшебную тишину» и «мягкое покачивание хижины на волнах».