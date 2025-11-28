С 2026 года туристам из стран вне ЕС придётся платить больше за вход в Лувр

Лувр в Париже объявил о повышении стоимости билетов для всех посетителей, которые не являются гражданами стран Европейского союза или Европейского экономического пространства. Начиная с 14 января 2026 года стоимость посещения для таких туристов составит 32 евро.

Таким образом, цена увеличивается на 10 евро по сравнению с действующим тарифом.

Руководство музея рассчитывает, что повышение принесёт дополнительно 15–20 миллионов евро в год. Средства планируют направить на решение накопившихся технических и инфраструктурных проблем крупнейшего музея Франции.

Новость появилась спустя несколько месяцев после громкого ограбления: осенью из Лувра были похищены драгоценности на сумму 88 млн евро. Часть подозреваемых задержана, но украденные ценности до сих пор не найдены — инцидент поставил под сомнение уровень безопасности в одном из самых посещаемых музеев мира.