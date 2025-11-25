Ryanair грозит прекратить все рейсы на Азорские острова — вот почему

Если вы планируете бюджетную поездку на Азоры, возможностeй скоро может стать меньше. Ryanair объявила, что с марта 2026 года прекратит все маршруты на архипелаг, обвинив в своём решении рост аэропортовых сборов, новые налоги и «правительственную халатность» в Португалии, пишет Euronews.

Этот шаг означал бы конец круглогодичных рейсов между удалёнными островами Атлантики и такими крупными городами, как Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порту.

Почему Ryanair угрожает уходом?

20 ноября авиакомпания заявила, что «французский аэропортовый монополист ANA» (управляющий португальскими аэропортами под контролем группы Vinci) поднял сборы до уровня, при котором рейсы на Азоры стали нерентабельными.

Ryanair также раскритиковала повышение сборов за управление воздушным движением после пандемии и национальный налог в размере 2 евро с каждого пассажира.

По словам авиакомпании, аэропортовые сборы в Португалии выросли до 35% с 2020 года. Ryanair утверждает, что ANA «не сталкивается с конкуренцией» и может повышать цены «без последствий».

Компания заявляет, что будет потеряно шесть маршрутов и около 400 000 пассажиров ежегодно.

Этот конфликт — не первый. В 2023 году Ryanair сократила количество рейсов на 40 направлениях в Фару и Порту, назвав повышение налогов «странным» и предупредив о резком росте сборов в Лиссабоне в 2024 году.

Ryanair сокращает маршруты по всей Европе

Уход с Азоров — часть более масштабного сокращения маршрутов авиакомпании в Европе.

В Испании Ryanair уже остановила зимние рейсы в Виго и Сантьяго-де-Компостела.

В Германии планируется закрыть популярные зимние маршруты в Берлин, Гамбург и Дортмунд — часть новой сети на 2026 год.

Во Франции Ryanair объявила о планируемом уходе из нескольких региональных аэропортов, включая Брив, Берже́рак и Страсбург, назвав их «нежизнеспособными» при нынешнем уровне расходов.

Что это означает для туристов?

Азорские острова — одно из самых быстро развивающихся туристических направлений Европы, и именно Ryanair удерживала цены на билеты на низком уровне. Если авиакомпания выполнит угрозу, у путешественников станет меньше вариантов и выше цены.

Другие перевозчики могут занять нишу — это уже происходило, когда Ryanair сокращала рейсы в Португалии и Испании. Конкуренты оперативно добавляли рейсы на Лансароте, Тенерифе, в Барселону и другие популярные направления.

На Азоры уже летают TAP, Iberia, Lufthansa, TUI и Transavia, предлагая стыковки через Лиссабон и Порту. Пока никто из них не заявил о расширении сети.

Пока что речь идёт лишь об угрозе. Фактическое закрытие маршрутов Ryanair может начаться не раньше марта 2026 года, что оставляет время для переговоров.

Ryanair также обвиняет «антиконкурентные экологические налоги», включая Европейскую систему торговли выбросами (ETS), которая применяется к внутренним рейсам по ЕС, но не действует для дальнемагистральных маршрутов, например в США или на Ближний Восток.

По словам коммерческого директора Ryanair Джейсона Макгиннесса, рост затрат оставляет компании «никакой альтернативы», кроме как прекратить рейсы на Азоры и перевести самолёты в более дешёвые аэропорты Европы.