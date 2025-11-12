Рост налогов парализует авиацию Франции

Французская авиация переживает кризис, вызванный собственными решениями.

С марта 2025 года вступило в силу трёхкратное повышение «солидарного налога на авиабилеты» (TSBA), утверждённое в бюджете 2025 года.

Теперь пассажиры платят €4,77 за внутренние и европейские рейсы и до €120 за дальние маршруты бизнес-класса. Мера, задуманная как «социальная», оказалась ударом по авиаотрасли и туризму.

Экономические последствия

Исследование DGAC показало, что авиакомпании переложили налог на пассажиров, увеличив цены на до 2%.

Рост сопутствующих расходов — за посадку, руление, парковку — снижает привлекательность аэропортов Парижа и других хабов.

Во втором квартале 2025 года рост ёмкости рейсов из Франции составил всего 1,4%, против 4,7% по Европе. Ожидаемый «олимпийский эффект» не наступил, а транзитный трафик смещается в другие страны.

Реакция отрасли

FNAM и другие ассоциации называют налог «ошибкой», наносящей вред не только перевозчикам, но и имиджу Франции. DGAC подтверждает «ухудшение конкурентной позиции» французских аэропортов.

Глава Air France-KLM Бенжамин Смит заявил, что налог негативно сказался на всей туристической экосистеме, включая гостиницы и сервисы.

Scara добавляет: повышение цен перенаправляет пассажиров к иностранным авиакомпаниям.

Бизнес-авиация страдает больше всех

Именно в сегменте бизнес-джетов падение спроса оказалось самым заметным.

Французские компании сообщают о спаде активности, тогда как иностранные конкуренты увеличили объёмы. EBAA France назвала систему «несправедливой».

Баланс между экологией и экономикой

Налог должен приносить €850 млн в год, но эксперты предупреждают: потери для отрасли могут превысить эти доходы.

Экологи поддерживают реформу, однако экономисты отмечают, что поведение пассажиров определяют не цены, а политика авиакомпаний и спрос.

Возможный пересмотр

В преддверии бюджета-2026 усиливается давление на власти: отрасль требует пересмотра TSBA.

Без корректировок Франция рискует потерять трафик и доходы, уступив конкурентам в Европе.