Россия увеличит количество рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в три раза

Россия утроит количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Хургада и Москва-Шарм-эль-Шейх до 15 с 27 августа, сообщил в понедельник российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление федерального оперативного штаба по борьбе с коронавируса.

«Было решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет на маршрутах Москва-Хургада и Москва-Шарм-эль-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из российских аэропортов, где восстановлено международные рейсы на взаимной основе в Хургаду и Шарм-эль-Шейха с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — цитирует заявление ТАСС.

Международные аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха в понедельник получили первые прямые российские рейсы из Москвы после более чем шести лет после катастрофы российского самолета в 2015 году.

В минувший понедельник, туристов, прибывающих на первый рейс Шарм-эль-Шейха после перерыва, приняли губернатор Южного Синая генерал Халед Фуда и посол России Борисенко.

Рейсы между Россией и Египтом были полностью прекращены в ноябре 2015 года, после того, как пассажирский самолет российской авиакомпании Когалымавиа, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался над Синайским полуостровом, в результате чего погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа.