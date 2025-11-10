После 125 лет Париж отказался от бумажных билетов в метро

В парижском метро больше не продаются традиционные бумажные билеты.
Компания RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), отвечающая за городской транспорт, объявила о завершении последнего этапа перехода на полностью электронную систему оплаты проезда.
Решение стало частью долгосрочной программы по модернизации транспортной сети и снижению вредного воздействия на окружающую среду.
«Отказ от бумажных билетов позволит уменьшить экологический след, прекратив производство и переработку миллионов одноразовых талонов», — сообщили в RATP.
Конец эпохи бумажных билетов
Продажа бумажных билетов прекратилась несколько дней назад — это финальный шаг в многолетнем процессе поэтапного отказа от бумажных карт.
Ещё в 2022 году был отменён “carnet” — набор из 10 билетов, который пользовался популярностью у туристов благодаря сниженной цене.
Пассажиры, у которых остались неиспользованные билеты, смогут пользоваться ими до следующего года или обменять на электронные аналоги.
Экология и технологии
По данным RATP, ежегодно в Париже продавалось свыше 500 миллионов бумажных билетов, большинство из которых оказывались на улице или в мусорных контейнерах.
Теперь вместо них используются пластиковая карта Navigo Easy, электронные билеты в смартфоне и бесконтактная оплата, которые делают поездки быстрее и удобнее.
Цель нововведения — оптимизировать пассажиропотоки, повысить комфорт и сократить количество отходов.
Бумажные билеты появились ещё в 1900 году, когда открылась первая линия парижского метро. Спустя 125 лет их история официально подошла к концу — на смену пришли цифровые технологии и экологичный подход к передвижению по городу.