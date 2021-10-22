Популярная пляжная страна решила покончить с туризмом: закрытые полеты в ключевые страны Европы

Популярное пляжное направление — Марокко — объявило о прекращении авиасообщения с ключевыми европейскими странами — Великобританией, Германией и Нидерландами, решив покончить с туризмом на неопределенный срок. Причиной кардинального изменения позиции — резкое увеличение числа заболеваний коронавирусом в регионах-донорах. Соответствующая информация появилась в заявлении Управления национальными аэропортами, размещенном в соцсетях.

Напомним, ранее в этом месяце африканская страна отказалась от российских туристов, отменив все рейсы из Москвы через взрывной рост коронавsруса в РФ и стала первой, кто официально «испугался» рекордной смертности от коронавируса.

«Руководство Марокко приняло решение приостановить полеты с Германией, Нидерландами и Великобританией до дальнейшего уведомления, начиная с полуночи в среду», — говорилось в сообщении.

20 октября в Великобритании было зарегистрировано 43 738 новых случаев заболевания ковидом. Таким образом, количество больных увеличилось более чем на 40 000 в течение 7 дней подряд, а число пациентов в больницах — на 10% за неделю до 7 749. В то время число больных в Нидерландах возросло на 44% за последнюю неделю, а в Германии за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 17 015 новых случаев, погибли от коронавируса 92 человека.

Согласно последним данным, опубликованным властями Марокко, с начала эпидемии в стране погибло 14566 человек, заболели ковидом 942779 человек.