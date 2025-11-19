Полный сюр в Таиланде: новый закон об алкоголе запутал туристов и напугал турбизнес

У Таїланді скасували один із найнелогічніших антиалкогольних обмежень – заборону роздрібного продажу алкоголю з 14:00 до 17:00. Але замість полегшення мандрівники отримали ще складніший набір правил. Місцевий турбізнес говорить про «правовий сюр», а туристи зізнаються, що вже не розуміють, коли і де їм дозволено пити.

Влада пояснює: країні потрібна модернізація законів про алкоголь, адже стара модель не відповідає туристичній економіці. Але нові норми, які набрали чинності з 8 листопада 2025 року, лише додали плутанини.

Що змінилося в Таїланді

Скасування денної «сухої паузи» з 14:00 до 17:00 виглядало як перемога для туристичної індустрії. Проте одночасно запровадили нові суворі правила:

діють чіткі часові «вікна», коли можна вживати алкоголь (традиційно – з 11:00 до 14:00 та з 17:00 до опівночі)

передбачені штрафи за вживання алкоголю поза дозволеним часом, навіть якщо напій замовили легально раніше

відповідальність несуть не лише заклади, а й самі туристи

Окрема категорія – винятки, про які багато подорожніх навіть не здогадуються. Інші правила стосуються готелів, аеропортів та вокзалів, де продаж алкоголю може бути дозволено, але перенесення цього напою в «звичайний» ресторан у години обмежень вже створює юридичні ризики.

Як туристи мимоволі стають порушниками

Найбільше обурення викликають ситуації, коли:

гість замовив напій у дозволений час, але продовжив пити вже після закінчення «алкогольного вікна»

турист купив пиво в duty free, а потім відкрив його в кафе, де діють обмеження

люди залишаються в барі після опівночі, чекаючи на таксі чи поки закінчиться дощ, не підозрюючи, що навіть доторк до келиха може трактуватися як порушення

Персонал у популярних курортних зонах – від Бангкока до Пхукету й Паттаї – розповідає про сюрреалістичні сцени, коли рівно о 14:00 змушений забирати пиво з напівпорожніх келихів у відвідувачів.

Представники нічної індустрії попереджають: іноземці можуть опинитися в центрі конфлікту з поліцією, навіть не маючи наміру порушувати закон. Це б’є по репутації Таїланду як дружнього до туристів напрямку.

Чому бізнес б’є на сполох

Ресторанні та барні асоціації заявляють про ризик падіння денної виручки до 50%. Зазвичай з листопада по січень обороти зростають на 20–30%, а в курортних зонах – до 50%. У 2025 році на піку сезону картина протилежна: активність низька, а власники закладів говорять про хаос у правозастосуванні.

Міністерство туризму і спорту Таїланду теж висловлює стурбованість. Там визнають: жорсткі закони, високі штрафи та нечіткі правила можуть відлякати гостей. У соцмережах іноземні мандрівники називають норми «необґрунтованими» та «надмірними» і навіть заявляють, що оберуть для відпочинку інші країни.

Окремий страх – корупційний: туристи побоюються, що заплутані закони можуть стати зручним інструментом для недобросовісних правоохоронців.

Неочевидні заборони в Таїланді, про які варто знати

Окрім алкогольних обмежень, у Таїланді діє низка правил, які можуть здивувати туристів:

сувора відповідальність за критику королівської родини

заборона без дозволу вивозити з країни статуетки та зображення Будди

штрафи за годування риб у нацпарках

обмеження на куріння в громадських місцях та на пляжах

повна заборона на електронні сигарети (ввезення, продаж, використання)

жорсткі правила щодо азартних ігор

неприйняття надто відвертих проявів почуттів у публічному просторі

Для українських туристів головне правило просте: перед поїздкою варто уважно ознайомитися з місцевим законодавством, а на місці – не ігнорувати попереджувальні таблички й рекомендації гіда. Незнання закону в Таїланді дійсно не звільняє від відповідальності.