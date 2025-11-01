Почему Тайвань становится самым популярным туристическим направлением в Азии

Много лет Тайвань оставался в тени таких туристических гигантов, как Япония, Южная Корея и Таиланд. Но сегодня этот субтропический остров стремительно набирает популярность. Количество туристов быстро растёт, и вскоре Тайвань может войти в число самых посещаемых направлений региона.
Причины очевидны: удобные прямые рейсы, богатая культура, живописная природа и кухня, которую нередко называют одной из лучших в Восточной Азии.
Тайбэй — сердце острова
Столица Тайваня объединяет энергию Токио и гостеприимство южного города.
Район Симэньдин часто называют местным Таймс-сквер — здесь туристы фотографируются на ярких пешеходных переходах и пробуют блюда уличной кухни.
Не стоит пропускать Мемориальный зал Чан Кайши, где можно узнать о сложной истории острова — от колониальных времён до современной демократии.
Природа и традиции
Неподалёку от столицы расположено озеро Сан-Мун, получившее своё название из-за формы: восточная часть напоминает солнце, западная — полумесяц.
Здесь живёт народ Тхао, который бережно хранит древние традиции. В ресторане Lu Thao подают блюда местной кухни — рыбу, приправленную горными травами и специями.
Ещё одно природное чудо — лес Алишань. На высоте 2500 метров он окутан облаками и знаменит вековыми кипарисами, цветущими сакурами и узкоколейной железной дорогой, построенной японцами более века назад.
Остров вкусов
На Тайване еда — часть культуры. Вместо «Как дела?» местные спрашивают: «Ты уже ел?». На ночном рынке Шилинь в Тайбэе стоит попробовать омлет с устрицами, говяжью лапшу и десерт из стружки льда с манго.
В городе Тайнань, который считается гастрономической столицей острова, в ресторане Po Jen Tang, расположенном в бывшей аптеке, подают целебные бульоны и традиционные чаи.
Именно здесь в 1980-х годах появился знаменитый бабл-ти — чай с шариками тапиоки, который стал мировым хитом.
Природная магия и гостеприимство
Завершить путешествие стоит на тропе Маолин, где можно увидеть тысячи пурпурных бабочек-воронок.
Местные жители приветливо встречают туристов и с гордостью показывают природные богатства острова.
ТОП мест Тайваня:
-
Тайбэй 101 — небоскрёб с панорамой города
-
Национальный дворцовый музей — богатейшая коллекция китайского искусства
-
Храм Луншань — духовное сердце столицы
-
Национальный парк Тароко — ущелья, скалы и водопады
-
Гаосюн — современный портовый город с музеями и парками