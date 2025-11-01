Почему Тайвань становится самым популярным туристическим направлением в Азии

Много лет Тайвань оставался в тени таких туристических гигантов, как Япония, Южная Корея и Таиланд. Но сегодня этот субтропический остров стремительно набирает популярность. Количество туристов быстро растёт, и вскоре Тайвань может войти в число самых посещаемых направлений региона.

Причины очевидны: удобные прямые рейсы, богатая культура, живописная природа и кухня, которую нередко называют одной из лучших в Восточной Азии.

Тайбэй — сердце острова

Столица Тайваня объединяет энергию Токио и гостеприимство южного города.

Район Симэньдин часто называют местным Таймс-сквер — здесь туристы фотографируются на ярких пешеходных переходах и пробуют блюда уличной кухни.

Не стоит пропускать Мемориальный зал Чан Кайши, где можно узнать о сложной истории острова — от колониальных времён до современной демократии.

Природа и традиции

Неподалёку от столицы расположено озеро Сан-Мун, получившее своё название из-за формы: восточная часть напоминает солнце, западная — полумесяц.

Здесь живёт народ Тхао, который бережно хранит древние традиции. В ресторане Lu Thao подают блюда местной кухни — рыбу, приправленную горными травами и специями.

Ещё одно природное чудо — лес Алишань. На высоте 2500 метров он окутан облаками и знаменит вековыми кипарисами, цветущими сакурами и узкоколейной железной дорогой, построенной японцами более века назад.

Остров вкусов

На Тайване еда — часть культуры. Вместо «Как дела?» местные спрашивают: «Ты уже ел?». На ночном рынке Шилинь в Тайбэе стоит попробовать омлет с устрицами, говяжью лапшу и десерт из стружки льда с манго.

В городе Тайнань, который считается гастрономической столицей острова, в ресторане Po Jen Tang, расположенном в бывшей аптеке, подают целебные бульоны и традиционные чаи.

Именно здесь в 1980-х годах появился знаменитый бабл-ти — чай с шариками тапиоки, который стал мировым хитом.

Природная магия и гостеприимство

Завершить путешествие стоит на тропе Маолин, где можно увидеть тысячи пурпурных бабочек-воронок.

Местные жители приветливо встречают туристов и с гордостью показывают природные богатства острова.

ТОП мест Тайваня: