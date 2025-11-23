Пластиковый бат: Таиланд меняет деньги — что нужно знать туристам о полимерных банкнотах

Таиланд переходит на пластиковые деньги: новые полимерные баты станут долговечнее, гигиеничнее и устойчивее к тропическому климату. DIP объясняет, как распознать подделку и что изменится для путешественников.
Банк Таиланда официально объявил о введении в оборот новых полимерных банкнот номиналом 50 и 100 батов с 21 ноября 2025 года. Как установил DIP, новые купюры постепенно заменят бумажные аналоги и войдут в обновлённую серию денежных знаков. Основная цель — повысить износостойкость банкнот и улучшить их гигиенические свойства в условиях влажного тропического климата.
Полимер значительно прочнее обычной бумаги: такие купюры не впитывают влагу, лучше переносят загрязнения, не рвутся и дольше сохраняют внешний вид. Благодаря увеличенному сроку службы полимерные банкноты также позволяют сократить необходимость их частой замены, что снижает нагрузку на экологию.
Однако переходный период, когда в обращении одновременно находятся старые и новые купюры, традиционно сопровождается рисками мошенничества. DIP подготовил рекомендации для туристов.
Как не получить фальшивые купюры в Таиланде
-
Внимательно осматривайте материал: у полимерных банкнот есть прозрачное «окно», плотная структура и рельефные элементы.
-
Проверьте водяные знаки, поднеся купюру к свету.
-
Найдите защитную нить — на настоящих купюрах она видна как тёмная полоса с микротекстом.
-
Изучайте микропечать под увеличением.
-
Сравнивайте подозрительную купюру с той, что точно подлинная.
-
Проявляйте осторожность на рынках и в небольших лавках.
-
Не принимайте повреждённые или сомнительные банкноты.
-
При малейшем сомнении обращайтесь в ближайший банк.
Опыт стран, уже перешедших на полимерные деньги
Австралия — первая страна, выпустившая пластиковые деньги в 1988 году; результат — меньше подделок и более долгий срок службы.
Канада — снизила расходы на производство и утилизацию; купюры устойчивы к экстремальным температурам.
Великобритания — новые банкноты служат в 2,5 раза дольше бумажных.
Вьетнам — особенно эффективен полимер для низких номиналов.
Сингапур — улучшение санитарных показателей денежной массы и снижение затрат на её обслуживание.
Преимущества полимерных банкнот
-
Служат в 2–4 раза дольше бумажных
-
Не боятся влаги, грязи и разрывов
-
Более защищены от подделок
-
Снижают расходы на производство в долгосрочной перспективе
-
Более гигиеничны
Недостатки
-
Стоимость производства выше
-
Труднее перерабатываются
-
Могут деформироваться при высокой температуре
-
Пользователям требуется время, чтобы привыкнуть к новому формату
По мнению DIP, переход Таиланда на полимерные деньги принесёт стране больше плюсов, а туристам — удобство и безопасность. Главное — знать защитные элементы и внимательно проверять купюры при расчётах.