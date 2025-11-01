ГлавнаяМалайзияПервый мусульманский халяль-круиз в мире: Малайзия открывает новую эру морских путешествий
МалайзияТуризм

Первый мусульманский халяль-круиз в мире: Малайзия открывает новую эру морских путешествий

Корабель без алкоголю, із халал-кухнею та молитвенними зонами — новий крок у розвитку інклюзивного туризму.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Перший мусульманський халяль-круїз у світі: Малайзія відкриває нову еру морських подорожей

В ноябре из порта Кланг стартует M/V Piano Land — первый круизный лайнер, полностью ориентированный на мусульманских туристов. На борту: 100% халяльное меню, безалкогольные напитки, специальные комнаты для молитв и информация о времени намаза.

Корабль вмещает 1760 пассажиров, располагает 10 палубами и 880 каютами. Гостей ждут спа-процедуры, программы для здоровья, вечерние шоу и семейные клубы. Среди кулинарных хитов — утка по-гонконгски из халяльных ингредиентов.

Первый мусульманский халяль-круиз в мире: Малайзия открывает новую эру морских путешествий

«Все просто — халяльная еда, никакого алкоголя и морепродукты, если нет халяльного мяса», — говорит Сара Амро, основательница Halal Expeditions Group.

Партнерство и маршруты

Проект создан при участии малайзийской Hwajing Travel & Tours и китайской Astro Ocean Cruise. Первые маршруты стартуют 29 ноября и включают рейсы между Лангкави, Пенангом и Порт-Клангом.

Первый мусульманский халяль-круиз в мире: Малайзия открывает новую эру морских путешествий

Растущий рынок халяль-туризма

Согласно Mastercard-CrescentRating Index 2025, рынок мусульманских путешествий превысит 200 миллиардов евро к 2030 году. Малайзия и Индонезия становятся центрами халяль-туризма, а азиатские направления активно внедряют халяль-сервисы.

«Этот проект укрепляет имидж Малайзии как страны, уважающей культурное разнообразие и следящей за халяль-стандартами», — отмечает вице-президент Astro Ocean Cruise Цзяньфэн Тон.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал