Первый мусульманский халяль-круиз в мире: Малайзия открывает новую эру морских путешествий

В ноябре из порта Кланг стартует M/V Piano Land — первый круизный лайнер, полностью ориентированный на мусульманских туристов. На борту: 100% халяльное меню, безалкогольные напитки, специальные комнаты для молитв и информация о времени намаза.

Корабль вмещает 1760 пассажиров, располагает 10 палубами и 880 каютами. Гостей ждут спа-процедуры, программы для здоровья, вечерние шоу и семейные клубы. Среди кулинарных хитов — утка по-гонконгски из халяльных ингредиентов.

«Все просто — халяльная еда, никакого алкоголя и морепродукты, если нет халяльного мяса», — говорит Сара Амро, основательница Halal Expeditions Group.

Партнерство и маршруты

Проект создан при участии малайзийской Hwajing Travel & Tours и китайской Astro Ocean Cruise. Первые маршруты стартуют 29 ноября и включают рейсы между Лангкави, Пенангом и Порт-Клангом.

Растущий рынок халяль-туризма

Согласно Mastercard-CrescentRating Index 2025, рынок мусульманских путешествий превысит 200 миллиардов евро к 2030 году. Малайзия и Индонезия становятся центрами халяль-туризма, а азиатские направления активно внедряют халяль-сервисы.

«Этот проект укрепляет имидж Малайзии как страны, уважающей культурное разнообразие и следящей за халяль-стандартами», — отмечает вице-президент Astro Ocean Cruise Цзяньфэн Тон.