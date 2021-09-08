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Пекин запускает 10 тематических маршрутов культурного туризма по Великой Китайской стене

Глеб Парфененко
Пекин запускает 10 тематических маршрутов культурного туризма по Великой Китайской стене

Пекин опубликовал список 10 новых тематических маршрутов культурного туризма по Великой Китайской стене (ВКС), позволяющие людям больше узнать о ее культуре, сообщило Пекинское управление по охране культурного наследия.

Новые маршруты проходят через 9 сел и 27 живописных зон в национальном парке культуры ВКС, сочетая основные участки ВКС в Пекине, такие как Цзюйюнгуань, Бадалин и Мутяньюй.

По словам представителя вышеупомянутого управления эти маршруты также связывают участки ВКС и находящихся рядом с ними музеи и другие достопримечательности, чтобы туристы могли приобщиться к культуре ВКС, изучить культуру нематериального наследия, революционную историю и столкнуться с экологической цивилизацией.

Открытие новых маршрутов стало частью Фестиваля культуры Великой Китайской стены в Пекине.

Великая Китайская стена общей протяженностью более 20 тыс. Км является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она состоит из множества взаимосвязанных участков оборонительных стен. Длина пекинского отрезка ВКС в целом составляет 520 км, наиболее посещаемым является участок Бадалин.

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