Пекин запускает 10 тематических маршрутов культурного туризма по Великой Китайской стене

Пекин опубликовал список 10 новых тематических маршрутов культурного туризма по Великой Китайской стене (ВКС), позволяющие людям больше узнать о ее культуре, сообщило Пекинское управление по охране культурного наследия.

Новые маршруты проходят через 9 сел и 27 живописных зон в национальном парке культуры ВКС, сочетая основные участки ВКС в Пекине, такие как Цзюйюнгуань, Бадалин и Мутяньюй.

По словам представителя вышеупомянутого управления эти маршруты также связывают участки ВКС и находящихся рядом с ними музеи и другие достопримечательности, чтобы туристы могли приобщиться к культуре ВКС, изучить культуру нематериального наследия, революционную историю и столкнуться с экологической цивилизацией.

Открытие новых маршрутов стало частью Фестиваля культуры Великой Китайской стены в Пекине.

Великая Китайская стена общей протяженностью более 20 тыс. Км является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она состоит из множества взаимосвязанных участков оборонительных стен. Длина пекинского отрезка ВКС в целом составляет 520 км, наиболее посещаемым является участок Бадалин.